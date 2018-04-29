Ещё
Европарламенту предложили принять «Антинацистский список Магнитского»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европарламенту предложили принять «Антинацистский список Магнитского» 

Российская Газета 1 час назад
«Проветрить» Европу от атмосферы нацистского синдрома, поставив вне закона политиков и спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют марши ветеранов гитлеровского фашизма, призывает ЕС лидер латвийского «Объединения против нацизма» Янис Кузин. В середине мая, по информации Baltnews.lv, Комитет ЕП по петициям рассмотрит петицию, в которой латвийские антифашисты призывают Брюссель применять экономические санкции к жителям, политикам и чиновникам ЕС, которые «организуют либо финансируют мероприятия или демонстрации ветеранов-нацистов».
В этой петиции Кузин предлагает сформировать экспертную группу единомышленников из всех европейских государств с целью выявлять «современные идеи и символы, близкие к идеологии, осужденной Нюрнбергским трибуналом». В беседе с местными журналистами Янис Кузин дал понять, что под экономическими санкциями против физических лиц и фирм он имеет в виду блокировку счетов на территории ЕС и ограничения на ведение коммерческой деятельности. Фактически, сказал он, петиция предлагает создание «антинацистского списка Магнитского» — перечня лиц и организаций, причастных к прославлению идей и символики нацизма, против которых вводятся международные санкции.
"Ограничить надо не только нацистские идеи, но и идеи, которые нацистскими не называются, но по содержанию являются таковыми. Например, когда латышский легион Waffen SS называют просто легионом, а украинскую дивизию SS скромно именуют дивизией «Галичина», опуская её принадлежность к войскам SS", — пояснил свою мысль Кузин.
Ранее лидер латвийского объединения «Против нацизма» в интервью радио Sputnik выразил удивление тем фактом, что Рижская дума ограничила 16 марта антивоенные акции ЛАК, чтобы они, якобы, не мешали членам национального объединения, пожелавшим участвовать в шествии к памятнику Свободы.
Кстати, на этой неделе стало известно, что преподаватели русских школ Юрмалы были вынуждены подписывать с директорами договоры о лояльности, в которых обязуются не проводить «никаких пророссийских конкурсов и праздников», сообщает Press.lv. К таковым относятся не только чествование ветеранов Великой Отечественной или празднование 9 Мая, но и сочинения на тему русского языка и литературы, истории России, а также мероприятия совместно с Русской общиной Латвии или посольством России.
Российская Газета: последние новости
Латвия заявила, что не в состоянии принять новые подразделения НАТО Юбилей независимости Латвии омрачен грубыми нарушениями прав и свобод В Ираке вынесен приговор 19 россиянкам за принадлежность к "ИГ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас135
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно368
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок100
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера309
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына85
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение