Европарламенту предложили принять «Антинацистский список Магнитского»

«Проветрить» Европу от атмосферы нацистского синдрома, поставив вне закона политиков и спонсоров политических партий, которые организуют и финансируют марши ветеранов гитлеровского фашизма, призывает ЕС лидер латвийского «Объединения против нацизма» Янис Кузин. В середине мая, по информации Baltnews.lv, Комитет ЕП по петициям рассмотрит петицию, в которой латвийские антифашисты призывают Брюссель применять экономические санкции к жителям, политикам и чиновникам ЕС, которые «организуют либо финансируют мероприятия или демонстрации ветеранов-нацистов».

В этой петиции Кузин предлагает сформировать экспертную группу единомышленников из всех европейских государств с целью выявлять «современные идеи и символы, близкие к идеологии, осужденной Нюрнбергским трибуналом». В беседе с местными журналистами Янис Кузин дал понять, что под экономическими санкциями против физических лиц и фирм он имеет в виду блокировку счетов на территории ЕС и ограничения на ведение коммерческой деятельности. Фактически, сказал он, петиция предлагает создание «антинацистского списка Магнитского» — перечня лиц и организаций, причастных к прославлению идей и символики нацизма, против которых вводятся международные санкции.

"Ограничить надо не только нацистские идеи, но и идеи, которые нацистскими не называются, но по содержанию являются таковыми. Например, когда латышский легион Waffen SS называют просто легионом, а украинскую дивизию SS скромно именуют дивизией «Галичина», опуская её принадлежность к войскам SS", — пояснил свою мысль Кузин.

Ранее лидер латвийского объединения «Против нацизма» в интервью радио Sputnik выразил удивление тем фактом, что Рижская дума ограничила 16 марта антивоенные акции ЛАК, чтобы они, якобы, не мешали членам национального объединения, пожелавшим участвовать в шествии к памятнику Свободы.