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Лидер Русского союза Латвии пообещала отменить школьную реформу
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Лидер Русского союза Латвии пообещала отменить школьную реформу 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок заявила на съезде партии, что если политическая организация пройдёт в сейм на осенних выборах, то школьная реформа, предусматривающая переход образования на латышский язык, будет пересмотрена.
Фактически реформа предусматривает ликвидацию русских школ. Она вызвала массовый протест общественности республики, но ни парламент, ни президент Раймонд Вейонис не прислушались к мнению русскоязычного населения страны, составляющего больше 30%.
Татьяна Жданок до недавнего времени была европарламентарием, но отказалась от мандата, чтобы возглавить Русский союз Латвии на выборах в сейм. Пока партия не представлена в латвийском парламенте. Раньше она называлась «За права человека в единой Латвии», но с появлением «Центра согласия», возглавляемого Нилом Ушаковым, потеряла часть электората.
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