Российские корабли заметили у берегов Латвии

Национальный вооруженные силы Латвии заявили, что заметили два российских военных корабля возле границ республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», — приводит ТАСС сообщение Национальных вооруженных сил.

Кроме того, в восьми милях от территориальных вод Латвии заметили буксир Вооруженных сил России класса «Горин».

Латвия регулярно отчитывается об обнаруженных российских военных кораблях в Балтийском море, если они находятся недалеко от границ республики.