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Российские корабли заметили у берегов Латвии
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Российские корабли заметили у берегов Латвии 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальный вооруженные силы Латвии заявили, что заметили два российских военных корабля возле границ республики.
«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали фрегат класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», — приводит ТАСС сообщение Национальных вооруженных сил.
Кроме того, в восьми милях от территориальных вод Латвии заметили буксир Вооруженных сил России класса «Горин».
Латвия регулярно отчитывается об обнаруженных российских военных кораблях в Балтийском море, если они находятся недалеко от границ республики.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов и походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
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