Эстонскую крепость-тюрьму выставили на продажу

Эстонское правительство решило продать Батарейную крепость, которая больше известна как тюрьма, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра государственного управления Яака Ааба (Jaak Aab), новый владелец должен будет отремонтировать ее и проложить променад. На реновацию ему отводится шесть лет. Стоимость работ оценивается в 70-80 млн евро.