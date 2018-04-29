Эстонскую крепость-тюрьму выставили на продажу 

Эстонское правительство решило продать Батарейную крепость, которая больше известна как тюрьма, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам министра государственного управления Яака Ааба (Jaak Aab), новый владелец должен будет отремонтировать ее и проложить променад. На реновацию ему отводится шесть лет. Стоимость работ оценивается в 70-80 млн евро.
Форт, относящийся к европейским памятникам архитектуры, находится в Таллине на берегу Финского залива. Крепость была построена 1840 году по приказу российского императора Николая I для защиты балтийских границ, но так ни разу и не поучаствовала в военных действиях. Ввиду этого ее фасад не пострадал, и она дошла до нас практически в первозданном виде. В советское время она использовалась как тюрьма. После закрытия тюрьмы форт стал излюбленным туристическим объектом и местом проведения выставок.
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