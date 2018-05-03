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Все флаги в гости, или Будни латвийского алкотуризма
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Все флаги в гости, или Будни латвийского алкотуризма 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
После обновления мировых рекордов по количеству выпитого алкоголя в Прибалтике решили сообща нанести удар по зеленому змию. Но что-то пошло совсем не так.
Страны в Прибалтике небольшие, малозаметные на карте мира, как ее ни поверни, поэтому существенно озабоченные собственной значимостью. Нам, прибалтийским патриотам, гордиться тоже хочется, ну хоть чем-нибудь. Поэтому мы ежедневно просматриваем мировые новости в поисках хоть какого-нибудь упоминания или даже намека на наше существование. В поисках предмета для гордости приходится даже читать или смотреть враждебное кремлевское, ибо там о нас говорят чаще. Плохие новости — хорошо. Хорошие — еще лучше. Но самое лучшее, если какая-то из трех стран в чем-то становится первой, идеально — если еще и с рекордом.
Такой мировой рекорд установила Литва: за 2016 год в стране на душу населения выпито более 18 литров чистого алкоголя. Можем же, когда захотим! Чем не повод объявить праздничные дни — пусть население увеличивает показатели. Вдруг свой же рекорд побьют? Будет еще одно упоминание. Но политики почему-то засмущались, причем не только литовские, поскольку в Латвии и Эстонии эти показатели тоже будь здоров. И постановили совместно объявить войну зеленому змию.
Прибалтийские страны удивительно совместны, когда речь идет об отражении "российской агрессии", борьбе с российской пропагандой или осуждении любого российского телодвижения. Но когда "российское" из повестки выпадает, начинается рассинхрон. Эстония повысила налог, как и договаривались. Литва почему-то пошла своим путем, ограничивая продажу алкоголя. А Латвия вдруг стала ждать у моря погоды (благо море обычно есть, а погоды обычно нет).
И дождалась. Потянулись в нее алкотуристы из соседних стран, чтобы на сэкономленное добиться большего эффекта. Купил — выпил — в Латвию, купил — выпил… в общем, романтика. Эстонцы даже флешмоб устроили — собрались на границе в кучку, сделали языком неодобрительное "ца-ца" и демонстративно "пошли за пивОм" к соседям. В итоге Эстония денег в бюджете не досчиталась, а Латвия — наоборот.
Это всегда приятно, когда друзья лакомое уже слопали, а ты продолжаешь наслаждаться. Но тянуться так долго не могло. И Латвия, скрепя совесть, акциз на алкоголь все-таки тоже подняла, чем вызвала бурю негодований у латвийской ассоциации торговцев спиртным и ассоциации торговли патриотизмом.
Мы, латвийские патриоты, как всегда, разделились. Часть из нас считает, что любовь к Родине должна быть предельно трезвой и осознанной. Другая, более поэтически настроенная, предполагает, что Отчизне необходимы души прекрасные порывы. А стало быть, все, что способствует этим порывам — должно быть доступным и не бить по карману. Особенно приятно, когда порывы происходят из-за границы. Разница в акцизах, а значит, и в ценах на алкоголь нет-нет, да и заставит приграничного эстонца относиться к Латвии с должным уважением, а быть может, даже и вовсе нашу страну полюбить. С этим в стране и так несладко, а тут дополнительные горячительные сердца. Так что разбрасываться ими не надо.
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