Эксперт: Литовцы гордятся перед Западом запретом на въезд в Россию 

Россия ввела запрет на въезд для враждебно настроенных граждан Литвы из числа политиков, депутатов и политологов. Сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел РФ в субботу, 28 апреля. Это стало ответом на литовский «закон Магнитского», который запрещает въезд в страну гражданам, уличенным в коррупции и обвиняемым в преступлениях против личности.
В эфире НСН руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов рассказал, что в Литве решение российского внешнеполитического ведомства восприняли как бонус перед западными партнерами, которые приветствуют антироссийские настроения в Вильнюсе.
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«В глазах западных партнеров для Литвы это позитивный бонус. Мол, смотрите, какие мы антироссийски настроенные — нас даже включили в список нежелательных персон. Подавляющее большинство включенных в список лиц радуются. Для них подобная оценка — это медаль или орден за добросовестный труд на благо Литвы. На самом деле, вся русофобская война литовских патриотов, в том числе, включенных в этот список, это не более, чем мышиная возня. Но включили в список их правильно. Надо начинать отвечать зеркально и обоснованно жестко», — сказал эксперт, добавив, что реакция на решение МИД РФ появилась в соцсетях, и официального ответа от Вильнюса пока не последовало.
По словам Иванова, в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, в частности, оказался политолог Римвидас Валатка, занимавший во времена Литовской ССР должность заместителя главного редактора республиканской газеты «Комсомольская правда». «И тот человек публично радуется, что ему запретили въезжать в страну, в которой он по необходимости был 10 лет назад и с удовольствием больше туда не поедет. Есть там и люди, которые попали в список „незаслуженно“. Например, самозванец, именующий себя военным журналистом Довидас Панцеровас. Мелкая и пустая фигура, которая и в Литве авторитета не имеет, потому что не является классическим журналистом и под своим именем публикует статейки, подготовленные департаментом госбезопасности, и этого даже не скрывает», — сообщил НСН эксперт.
Как уточнили в российском МИД, список остается открытым и может быть расширен, если Литва продолжит придерживаться антироссийской линии поведения. Закон, аналогичный «закону Магнитского», действующему в США, Великобритании, Канаде и Эстонии, Литва приняла в ноябре 2017 года, пишет РБК. В январе этого года Вильнюс представил список из 49 россиян, которые попали под действие этого нового закона. Среди них — глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.