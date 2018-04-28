Эксперт: Литовцы гордятся перед Западом запретом на въезд в Россию

Россия ввела запрет на въезд для враждебно настроенных граждан Литвы из числа политиков, депутатов и политологов. Сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел РФ в субботу, 28 апреля. Это стало ответом на литовский «закон Магнитского», который запрещает въезд в страну гражданам, уличенным в коррупции и обвиняемым в преступлениях против личности.

В эфире НСН руководитель информационного проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов рассказал, что в Литве решение российского внешнеполитического ведомства восприняли как бонус перед западными партнерами, которые приветствуют антироссийские настроения в Вильнюсе

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«В глазах западных партнеров для Литвы это позитивный бонус. Мол, смотрите, какие мы антироссийски настроенные — нас даже включили в список нежелательных персон. Подавляющее большинство включенных в список лиц радуются. Для них подобная оценка — это медаль или орден за добросовестный труд на благо Литвы. На самом деле, вся русофобская война литовских патриотов, в том числе, включенных в этот список, это не более, чем мышиная возня. Но включили в список их правильно. Надо начинать отвечать зеркально и обоснованно жестко», — сказал эксперт, добавив, что реакция на решение МИД РФ появилась в соцсетях, и официального ответа от Вильнюса пока не последовало.