В Таллине наградили отличников «Тотального диктанта» 

Награждение 35-ти отличников "Тотального диктанта" в субботу прошло в таллиннском Центре русской культуры, также был проведен анализ текста, и участники диктанта могли забрать свои работы, сообщила пресс-служба мэрии эстонской столицы.
"В ходе акции по проверке грамотности "Тотальный диктант", состоявшейся 14 апреля, работы сдали 2,3 тысячи человек. Из них 35 написали диктант совсем без ошибок, либо допустив одну пунктуационную неточность, еще пятеро написали на "отлично" тест TruD, рассчитанный на тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного. Победителей поздравил председатель таллиннского горсобрания Михаил Кылварт", — говорится в сообщении.
"Тотальный диктант-2018" прошел в пяти городах Эстонии — Таллине, Нарве, Тарту, Маарду и Валга. В Таллине "Тотальный диктант" написали на трех площадках, а не на одной, как было два последние года. В Таллине в Центре русской культуры текст диктанта зачитал российский актер Виктор Сухоруков, в концертном зале Nordea — российский певец Дима Билан, а в аудитории Таллинского университета — лектор Наталья Чуйкина.
Как сообщила ранее руководитель проекта Ольга Ребковец, в акции "Тотальный диктант" по всему миру приняли участие более 227 тысяч человек, из них на зарубежных площадках диктант написали около 27 тысяч человек.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Автором текста "Тотального диктанта" в этом году стала казанская писательница Гузель Яхина. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.