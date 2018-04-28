В Таллине наградили отличников «Тотального диктанта»

Награждение 35-ти отличников "Тотального диктанта" в субботу прошло в таллиннском Центре русской культуры, также был проведен анализ текста, и участники диктанта могли забрать свои работы, сообщила пресс-служба мэрии эстонской столицы.

"В ходе акции по проверке грамотности "Тотальный диктант", состоявшейся 14 апреля, работы сдали 2,3 тысячи человек. Из них 35 написали диктант совсем без ошибок, либо допустив одну пунктуационную неточность, еще пятеро написали на "отлично" тест TruD, рассчитанный на тех, кто изучает русский язык в качестве иностранного. Победителей поздравил председатель таллиннского горсобрания Михаил Кылварт", — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее руководитель проекта Ольга Ребковец, в акции "Тотальный диктант" по всему миру приняли участие более 227 тысяч человек, из них на зарубежных площадках диктант написали около 27 тысяч человек.