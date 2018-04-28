Маленький сосед России — Эстония говорит, что знает, как противостоять Путин

«Уже прозвучали тревожные сигналы, но я не думаю, что здесь, в Эстонии , они действительно были нам необходимы».

В пятницу в докладе комитета Конгресса США было отмечено, что Россия в течение многих лет проводила «активные меры» в Европе: поддерживала «странные» политические партии, дискредитировала враждебных ей политиков или группы, прибегала к «все более агрессивным» кибер-операциям, нанося вред правительствам, затрагивала вопросы социального неравенства, чтобы посеять раздор между государствами, а также использовала свои деловые и экономические связи, дабы выразить свое недовольствие или применить наказание.

Для министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера (Sven Mikser) все это не новости.

Его страна находится на «передней линии фронта» того, что многие сейчас называют новой холодной войной. У Эстонии длинная общая граница с ее восточным соседом. По сравнению с ним население Эстонии, насчитывающее 1,3 миллиона человек, невероятно мало, более того, многие из них идентифицируют себя как русские в культурном и языковом планах. При этом они находятся в стране, восстановившей свою независимость всего 27 лет назад.

Ровно 11 лет назад, 27 апреля 2007 года, Эстония была подвержена постоянным кибератакам, которые, по мнению их правительства, были допущены, поощрялись и даже, возможно, были организованы Кремлем.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) назвал это «первой кибервойной». Он также заявил, что эта кибервойна изменила не только политический курс его страны, но и НАТО

Несмотря на то, что членство в НАТО предполагает политику сдерживания, Эстония с горечью осознает, что если Россия действительно этого захочет, то с легкостью может вторгнуться на ее территории и тут же выйти из них на следующий день.

«В течение 10 лет мы наблюдали, как Россия провела две военные операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины », — говорит Миксер. «Это довольно ужасно, если всерьез задуматься об этом. В Европе 21-го века мы видим страну, применяющую военные средства для достижения своих политических целей — и, по-видимому, делает она это без малейших колебаний».

Миксеру 44 года и он «высокооктановый» политик: министер на полчаса опоздал на наше интервью, но компенсировал это, разговаривая со скоростью миллион миль в час на почти безупречном английском. Мы как будто находимся внутри метафоры: здание министерства расположено в старой штаб-квартире коммунистической партии, его советская история «проглядывает» в мраморном холле, где со всех сторон издается эхо. Однако верхний этаж здания был отремонтирован в виде конференц-зала с видом на старую часть города.

Миксер говорит, что Эстония добилась «значительных успехов» в борьбе с кибератаками 2007 года. Были сделаны соответствующие выводы, и теперь государство работает над улучшением мер безопасности.

Эстония стала ведущим мировым лидером среди электронных государств: у каждого гражданина имеется цифровая идентификация личности, которая может быть использована для различного рода операций, начиная от онлайн-голосования и заканчивая возвратом налога на покупку билетов в кино.

«Тем не менее, очевидно, что существуют некоторые уязвимые места, связанные с цифровой зависимостью», — говорит Миксер.

Недавно в Люксембурге было создано так называемое «посольство данных» − цифровое хранилище для резервного копирования своих электронных реестров. Предполагается, что оно поможет выдержать любой технический сбой или кибератаку.

«Вы должны принять все меры предосторожности и обеспечивать необходимую безопасность, дабы все эти жизненно важные службы могли функционировать даже под самым сильным давлением», — говорит Миксер.

«Вероятно, нам не стоит ожидать, что все будущие войны будут проходить только в киберпространстве, но вполне очевидно, что любой традиционный конфликт будет перенесен и в информационное поле». На данный момент маловероятно, что произойдет еще одна атака наподобие той, что была в 2007 году, поскольку угроза с тех пор эволюционировала.

Для нее уже есть модное название — гибридная угроза. Судя по событиям на Украине и другим конфликтам, агрессор может сражаться и на «информационном фронте»: такие атаки проводятся для того, чтобы сломить волю страны сопротивляться.

По словам Миксера, Эстония «очень серьезно отнеслась к тем 25 с лишним годам, в течение которых мы наслаждались нашей восстановленной независимостью».

И сейчас мир только приходит в себя. Министр отмечает пропаганду, которая «окружила» и пыталась оправдать или отвлечь от агрессии против Украины, аннексии Крыма , крушения самолета МН17, отравления Сергея Скрипаля и инцидентов с сирийским химическим оружием.

«К этому необходимо относиться очень серьезно. Пропагандистские акции в последнее время широко используются для того, чтобы либо влиять на результаты демократических выборов в западных обществах и странах, либо просто подрывать доверие людей к этим демократическим процессам».

«Мы в Эстонии видели эти попытки вмешаться в наш собственный демократический процесс на протяжении всего периода восстановления независимости, и я бы сказал, что мы разработали довольно хорошую стратегию защиты».

Решающий фактор, по мнению Миксера, — «осведомленность в ситуации».

«Когда вы не ожидаете, что может случиться нечто подобное, то, вероятно, это обойдется вам катастрофическими последствиями. Стратегия, которую используют эти страны, в особенности Россия, − это создать путаницу, а не просто оспаривать факты. Их цель — распространить как можно больше ловушек, дабы создать бесконечное количество «альтернативных истин»».

Министер упомянул инцидент с MH17, когда Россия «заспамила» все собственные и дружественные ей СМИ сообщениями с альтернативным объяснением аварии.

Он также имеет в виду отравление Сергея Скрипаля: «Вы просто говорите: Мы никогда не занимались разработкой программы „Новичок“, или, вероятно, мы все-таки ей занимались, но она была завершена и мы избавились от всего яда, или, мы все же этого не сделали и запас этого вещества может быть и у других стран».

«Каждый день вы придумываете новую версию, которая создает все больше путаницы… это происходит так часто, что с трудом верится, что это просто случайность».

По словам Миксера, в данном вопросе единство является жизненно важным фактором.

«Если вам необходимо провести переговоры с Россией и с таким лидером как Путин, то вы должны придерживаться сильной, единой позиции и быть полны решимости. Потому что любой признак неуверенности будет интерпретирован Кремлем как слабость, которой он не прочь воспользоваться».

Страны НАТО разместили свои вооруженные силы на своих восточных границах, где проводят учения рядом с российской территорией. Кремль воспринял это как провокацию. Миксер, в свою очередь, утверждает, что такие действия «довольно незначительны» и не носят эскалационного характера, это всего лишь способ сохранить мир«.

Не стоит забывать и про Австралию , несмотря на то, что она находится на другой стороне мира, говорит Миксер.

«Когда мы замечаем нарушения международного права, то чрезвычайно важно показать, что виновник подобных нарушений не сможет уйти от ответственности. Также необходимо сформировать прочный консенсус и единство цели и действий всего сообщества демократических государств. Австралия, не будучи североатлантическим государством, также является близким партнером. Важно принимать не только региональные меры по противодействию России, но и объединить усилия всего демократического мира».