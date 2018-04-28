Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев

Власти РФ ответили на принятие Литвой аналога американского «закона Магнитского». Как отметили в российском министерстве иностранных дел, «наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов» отныне запрещен въезд на территорию России.

При этом во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что этот «стоп-лист» остается открытым, и «в случае продолжения провокационной линии Вильнюса » в него в любой момент могут быть внесены новые лица.

"Не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — подчеркнули на Смоленской площади.

Ранее власти Литвы закрыли въезд в страну 44 гражданам России, включенным в так называемый список Магнитского. В Вильнюсе этих лиц считают угрозой безопасности Литвы.