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Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев
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Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенных литовцев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти РФ ответили на принятие Литвой аналога американского «закона Магнитского». Как отметили в российском министерстве иностранных дел, «наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов» отныне запрещен въезд на территорию России.
При этом во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что этот «стоп-лист» остается открытым, и «в случае продолжения провокационной линии Вильнюса» в него в любой момент могут быть внесены новые лица.
"Не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — подчеркнули на Смоленской площади.
Ранее власти Литвы закрыли въезд в страну 44 гражданам России, включенным в так называемый список Магнитского. В Вильнюсе этих лиц считают угрозой безопасности Литвы.
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