Москва ввела частичный запрет для литовцев на въезд в Россию 

Враждебно настроенным литовцам из числа политиков, депутатов и политологов запретят въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД. Данная мера стала ответом на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского». «Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокациями», — уточнили наши дипломаты. В ведомстве добавили, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае необходимости в него в любой момент могут быть внесены новые фамилии. Об этом пишет newsru.com. В конце марта власти Литвы запретили 23 россиянам въезд на территорию республики. Якобы они, по данным местных спецслужб, представляют угрозу национальной безопасности. Сообщения об этом сейчас вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.