Воевавших на стороне Гитлера ветеранов в Латвии уважают больше, чем советских солдат — депутат Сейма

Латвии интерпретация событий, произошедших во время Второй Мировой войны, подвергается сильному идеологическому насилию

Депутат Сейма Латвии от партии «Согласие» Игорь Пименов прокомментировал законопроект, уравнивающий в стране ветеранов Великой отечественной войны с солдатами вермахта. По его словам, изначально данный закон был разработан с «благородной целью» — способствовать равному отношению ко всем участникам Второй Мировой войны, независимо от того, на какой стороны от линии фронта они воевали.

«В чем суть этого законопроекта? Принять закон, который бы определял, кто в Латвийской Республике является участником Второй Мировой войны, выдать ему соответствующее удостоверение, такому лицу, и значок участника Второй Мировой войны. Далее по своему усмотрению местная власть, в Латвии это называется «самоуправление», сможет участнику Второй Мировой войны предоставить некоторую социальную помощь… Цель очень благородная — способствовать равному отношению ко всем участникам Второй Мировой войны, независимо от того, на какой стороны от линии фронта они воевали», — заявил Пименов.

Депутат сейма Латвии также добавил, что в стране пытаются «искоренить» и «устранить» все, что имеет отношение к Советскому Союзу. В связи с этим жертвы, воевавшие в составе Красной армии, «не рассматриваются как герои».

«Особого пиетета государство к ветеранам Великой Отечественной войны, или как в терминологии более широкой, к ветеранам Второй Мировой войны, Латвийская республика не питает. Это вот совершенно определенно», — сказал Пименов.

Он также отметил, что, к сожалению, к ветеранам латышского легиона, воевавшего на стороне фашистов, многие формирующие правительство Латвии политики относятся «более позитивно», чем к солдатам Советской армии.

По мнению Пименова, интерпретация событий, произошедших в годы Второй Мировой войны, подвергается «идеологическому насилию».

«Интерпретация событий, которые произошли во время Второй Мировой войны, подвергается очень сильному идеологическому насилию. Я беру и несу ответственность за эти слова. На самом деле, защищать права ветеранов Красной Армии и Советской Армии несравнимо сложнее в Латвии, чем во многих других государствах-соседях», — заключил Пименов.

Ранее Сейм Латвии одобрил законопроект, поставивший на одну ступень ветеранов Великой Отечественной войны и воевавших на стороне фашистов. Документ был принят парламентом во втором чтении. В соответствии с ним статус участника Второй мировой войны получат ветераны, воевавшие по обе стороны фронта.

Власти Латвии таким образом хотят признать заслуги латышей, воевавших как на стороне фашистской Германии и ее союзников, так и в частях Советской армии. Законопроекту предстоит пройти еще третье чтение, оно запланировано на декабрь.

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