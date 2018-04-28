Железные дороги Литвы приглашают уличных музыкантов играть в поездах и на вокзалах

«В этот день наши поезда станут концертными площадками. Поездка по железной дороге превратится в музыкальное путешествие», — сказал заместитель генерального директора предприятия Линас Баужис

"Железные дороги Литвы" предоставляют возможность участникам Дня уличных музыкантов выступить сразу в нескольких городах. «Поиграв утром в Клайпеде , они смогут сесть на поезд и, добравшись, скажем, до Плунге, выступить там, а потом вернуться домой», — рассказал Л. Баужис. Литва невелика, поэтому такое действительно вполне реально. Платить за проезд на 50 направлениях пассажирских перевозок музыкантам не придется. Они рассчитаются, так сказать, натурой — их просят поиграть в пути.

День уличных музыкантов уже в двенадцатый раз пройдет 19 мая. Его идею предложил известный литовский исполнитель Андрюс Мамонтовас . «Есть немало городов, прославившихся чем-то особенным — забегами с быками по улицам, боями подушками, помидорными сражениями. Вот мне и пришло в голову: а вдруг такой изюминкой Вильнюса станет День уличных музыкантов», — сказал он.

Спонтанно зародившийся проект без рекламной шумихи благодаря энтузиазму людей стал самым массовым музыкальным событием года в Литве. Участвовать могут все желающие — как профессионалы, так и любители. Жанровых или каких-то иных ограничений нет. Для публики выпускаются бесплатные карты, на которых помечено, где какой коллектив или исполнитель выступает. К празднику со временем присоединились десятки других городов Литвы.