Эстонский эксперт: Путин — не Аденауэр

«Вельт»: Г-н Казекамп, Эстония граничит с Россией . Насколько безопасно вы себя чувствуете?

Андрес Казекамп: Вот в чем парадокс: с одной стороны, безопасность Прибалтики сегодня лучше гарантирована, чем когда либо прежде, но, с другой стороны, ситуация в мире вызывает беспокойство. Эстония, Литва Латвия в настоящее время очень хорошо интегрированы в европейские структуры безопасности. Они — члены НАТО и члены Евросоюза . С 2017 года в Прибалтике размещаются войска НАТО.

— Однако…

— Однако конфликт между Соединенными Штатами и Россией в Сирии может быстро и неожиданно привести к эскалации. В таком случае Россия может напасть там, где, с военной точки зрения, она имеет явное преимущество. Хотя западные союзники явно превосходят Россию в военной силе, к территории Прибалтики это не относится. Если Россия захочет повысить уровень конфронтации, то это может произойти на территории прибалтийских государств.

— Вы опасаетесь развития ситуации по украинскому сценарию…

— Я не могу себе представить, чтобы дело дошло до вторжения. Но уже сегодня в прибалтийском регионе стало менее спокойно. Несколько недель назад Россия объявила о проведении ракетных испытаний в районе Балтийского моря, и тем самым она создавала препятствия полетам авиации в регионе.

— Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос верность своей страны в отношении НАТО. Позднее он изменил свою позицию. Можно ли еще полагаться на Соединенные Штаты?

— Без Соединенных Штатов НАТО потеряет своей смысл. Министр обороны США Джеймс Мэттис и бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер хорошо понимали озабоченности Прибалтики. Вероятно, они также сыграли важную роль в том, что Соединенные Штаты в прошлом году разместили своих солдат и технику в странах Балтии. Кроме того, при Трампе Соединенные Штаты предоставляют прибалтийским странам и Польше больше финансовой помощи в военной сфере, чем это делали предыдущие американские правительства. Прибалтийские страны рады этому.

— То есть, при Трампе НАТО ничего не угрожает?

— Это так. Но одновременно Трамп своими высказываниями и твитами подрывает доверие к НАТО. Однажды он выступил с критикой в адрес тех партнеров, которые в недостаточной мере финансируют НАТО. Хотя Трамп теперь немного сдает назад, он пока отказывается от того, чтобы подвергнуть публичной критике Владимира Путина . Это опасно: если в России не будут убеждены в том, что Трамп готов полностью выполнить все обязательства в рамках НАТО, там может возникнуть искушение испытать НАТО на прочность.

— Но ведь Трамп прав, когда он говорит о том, что другие страны — члены НАТО должны платить больше, не так ли?

— Да, он прав. Однако расходы на оборону прибалтийских государств уже составляют примерно 2% от валового внутреннего продукта. Латвия и Литва удвоили свои расходы на оборону после аннексии Крыма в 2014 году, а расходы на оборону Эстонии уже тогда находились на требуемом уровне.

— Расходы Германии на оборону значительно ниже. И ее отношение к России более амбивалентно, чем в прибалтийских странах. Как в Прибалтике смотрят на общение Федеративной Республики с Россией?

— Со смешанными чувствами. Немецкая политика противоречива — с одной стороны, впечатляет то, как Ангела Меркель смогла объединить позицию стран — членов Евросоюза в том, что касается санкций. Кроме того, ей удается в течение длительного времени активно поддерживать этот консенсус в Европе. Германия сделала соответствующие выводы — Запад слишком слабо отреагировал, когда Россия в 2008 году напала на Грузию . Это подтолкнуло Россию к вторжению на Украину . И на Украине Германия сделала не так много для того, чтобы демократия в этой стране смогла выжить, несмотря на российскую агрессию.

— Что вы критикуете в политике Германии в отношении России?

— В других областях экономические интересы, судя по всему, перевешивают. Самым характерным примером является газопровод «Северный поток — 2». Я уверен вот в чем: федеральное правительство прекрасно понимает, что этот проект имеет измерение, относящееся к политике в области безопасности, и Москва рассматривает его таким же образом. Для Москвы отсечение Украины от европейской газотранспортной системы — одна из главных целей. Это будет серьезным ударом для Украины. Однако многие политики Германии ведут себя так, как будто этот трубопровод является чисто экономическим проектом.

— Почему, на ваш взгляд, они это делают?

— На мой взгляд, в Германии прекрасно понимают, что происходит в России, куда страна движется, и что там не так. Однако политическая реакция другая. Многие немецкие политики все еще не готовы согласиться с тем, что Путин — не Аденауэр. После Второй мировой войны Германия и Франция очень тесно сотрудничали для того, чтобы построить процветающие демократические общества.

В Германии все еще верят в то, что такого рода примирение возможно и с Россией. Однако Аденауэр был демократом, и он делал все для того, чтобы создать интегрированное в западную систему общество. А Путин — не демократ.

— То есть, немцы не замечают существующих в странах Балтии страхов?

— Посмотрите: Германия для эстонцев — важный пример того, как нужно относиться к своему прошлому. Эстонцы учатся на примере Германии и очень интенсивно занимаются своей историей. Но когда речь идет о нынешних отношениях с Россией, то Германия часто советует странам Балтии не зацикливаться на прошлом. Опасения эстонцев, литовцев и латышей принижают, доводя их до уровня фобий. Но разве можно просто забыть о тех серьезных преступлениях против человечности, которые были совершенны Советским Союзом?

— А чему немцы должны поучиться у прибалтов, когда речь идет о России?

— Решимости и самообладанию. Во-первых, наш опыт показывает, что власть имущие в Москве уважают только тех, кто способен себя защитить, и там не уважают тех, кто слаб. Слабых Москва запугивает и при первой же возможности использует их слабые места. Для того чтобы добиться уважения со стороны Москвы, нужно быть стойким.

Во-вторых, нужно уметь держать себя в руках. Эстонцы, латыши и литовцы проявили эти качества, когда они 30 лет назад завоевали свободу. Наша революция началась в 1988 году, однако прошли еще очень напряженные три года, прежде чем мы смогли восстановить нашу независимость. Правители в Москве сделали все для того, чтобы разжечь конфликты и таким образом оправдать военное вмешательство. Однако мы в Прибалтике смогли не поддаться эмоциям и сохранить способность трезво оценивать ситуацию.