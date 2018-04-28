Первый канал покажет трансляцию Евровидения

Руководство Первого канала сообщило о том, что телеканал проведет трансляцию музыкального конкурса Евровидение‐2018. Слова пресс‐службы компании процитировало РИА «Новости»

Исландии, Албании, Бельгии, Литвы, Греции, Чехии, Армении, Израиля, Белоруссии, Эстонии, Македонии, Кипра, Швейцарии, Болгарии, Хорватии, Австрии, Финляндии и Ежегодный конкурс песен пройдет в мае в Португалии . Первый полуфинал, в котором примут участие представители Азербайджана Ирландии состоится 8 мая.

Норвегии, Польши, Сербии, Сан-Марино, России, Дании, Словении, Молдавии, Голландии, Австралии, Грузии, Мальты, Венгрии, Латвии, Швеции, Черногории и Украины. Второй полуфинал завершится 10 мая. В его рамках на сцене выступят музыканты из Румынии

Германии, Италии, Испании и Великобритании. По результатам каждого из полуфиналов, в последний этап попадут по 10 конкурсантов, после чего им предстоит побороться за титул победителя с представителями Франции

От России в этом году выступит Юлия Самойлова , которая споет песню «I Won’t Break». В прошлом году ее не пустили на Украину, где проходило Евровидение-2017, из-за прежнего визита в Крым

Несколько дней назад Самойлова рассказала прессе о своем планируемом выступлении. Девушка поделилась подробностями о своем номере и платье, которое было сшито известным дизайнером.