Кого брали в советский ОМОН

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) — детище «перестройки». В СССР к 1988 году, когда были созданы первые 12 отрядов ОМОНа, отмечалось ухудшение криминогенной ситуации, активно развивалась организованная преступность, накалялась остановка в республиках Советского Союза.

Предтечи милицейского спецназа

До момента создания ОМОНа в СССР (3 октября 1988 года) в стране уже существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций. К примеру, сразу же после окончания Великой Отечественной войны была создана рота для охраны участников Ялтинской конференции (1946 год). Потом на ее основе сформировали резервный полк, состоявший из наиболее подготовленных сотрудников МВД . Подразделение, преобразованное впоследствии в Оперативный полк милиции, занималось охраной массовых мероприятий, проходивших в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов, Олимпиады-80.

Ленинграде также существовал Оперативный полк милиции. Его сотрудники, в частности, участвовали в задержании угонщиков самолета Овечкиных (попытка захвата лайнера Ту-154 произошла весной 1988 года, за несколько месяцев до образования ОМОНа).

Кого туда набирали

Вьетнам, Ангола, Требования к кандидатам в ОМОН были строгими. Это мог быть как опытный милиционер, так и «дембель», упор делался в первую очередь, на физическую подготовку и моральные качества человека. Охотно брали бывших морских пехотинцев, пограничников, десантников, ветеранов боевых действий. Локальных конфликтов по всему миру, где отметились советские военнослужащие, было множество ( Афганистан Египет и др.).

В каждом отделе МВД имелись группы быстрого реагирования, их сотрудники зачастую составляли костяк ОМОНа, базировавшего практически в любом городе Советского Союза с численностью населения более полумиллиона человек (поначалу ОМОН был сформирован в 12 городах трех республик Советского Союза).

Самая критикуемая структура милиции

Помимо борьбы с организованной преступностью, пресечению терактов и другой специфической деятельности по противоборству нарушениям закона, ОМОН занимался еще и обеспечением правопорядка на массовых мероприятиях, разгоном несанкционированных властями демонстраций и митингов. Общеполитическая ситуация в республиках СССР, особенно в Прибалтике, с конца 80-х годов постепенно накалялась, и сотрудникам отрядов милиции особого назначения приходилось все чаще участвовать в подобного рода акциях, превращаясь в объект политических спекуляций. Пресса в таких случаях чаще всего ОМОН не жаловала.

Судьба прибалтийского ОМОНа

История литовского и латышского отрядов милиции особого назначения практически с момента создания этих подразделений в Прибалтике связана с противодействием националистическим и сепаратистским настроениям в этих республиках. Вильнюсский ОМОН с начала 1990 года охранял общественный порядок на митингах активизировавшихся литовских националистов, поддерживаемых западными спецслужбами. Влияние сепаратистов в Литве к началу 1991 года было настолько велико, что омоновцы уже не могли доверять руководству республиканского МВД, и Вильнюсский ОМОН перешел в подчинение МВД СССР. Большая часть сотрудников отряда продолжали службу.

Литовский ОМОН провел ряд акций по установлению контроля над госпредприятиями, где закрепились националисты. Против отряда устраивались провокации (в частности, инцидент, произошедший в конце июля 1991 года на границе Литвы и Белоруссии , в котором были убиты несколько человек, в том числе, литовские милиционеры и таможенники; в убийстве обвинили Вильнюсский ОМОН). Когда произошел фактический развал СССР, несколько десятков бойцов литовского ОМОНа перешли на службу в российскую милицию, откуда, впрочем, менее чем через год почти всех уволили. Перед литовскими милиционерами долго маячила перспектива уголовного преследования за якобы совершенные в Литве преступления, но суд в итоге не нашел доказательств их вины. [С-BLOCK]

Рижский ОМОН также ярко проявил себя в последние месяцы существования СССР. Перестав подчиняться Латвийскому МВД, в январе 1991 года, после того как латвийским Сеймом была провозглашена независимость Латвии от Советского Союза, омоновцы заняли ряд государственных зданий, включая МВД. Рижский ОМОН разоружил отделение милиции «Вецмилгравис». Омоновцы также совершили свыше 20 нападений на латвийские таможенные посты. Министром МВД Латвии Алоисом Вазнисом было уведомлено союзное Министерство внутренних дел: в случае приближения омоновцев к объектам латвийского МВД литовские милиционеры получили приказ открывать огонь на поражение.