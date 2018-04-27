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На 9-й день после кончины митрополита Корнилия в Таллине совершена панихида
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На 9-й день после кончины митрополита Корнилия в Таллине совершена панихида 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Александро-Невском кафедральном соборе Таллина в пятницу, на девятый день после кончины митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, совершена панихида, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.
Митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.
"Божественную литургию и панихиду совершили временно управляющий Эстонской православной церковью Московского патриархата епископ Нарвский и Причудский Лазарь и викарий Таллинской епархии епископ Маардуский Сергий в сослужении духовенства Эстонской православной церкви", — говорится в сообщении.
По окончании литургии также была совершена лития на месте захоронения митрополита Корнилия на Александро-Невском кладбище.
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