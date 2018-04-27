В Риге пьяные британские военные подрались с полицейскими

Один из младших офицеров был задержан на несколько часов, для усмирения другого латвийским полицейским пришлось применить перцовый спрей.

Известно, что участники драки приписаны к 19-му и 4-му Королевским артиллерийским полкам. Все они были доставлены в свои части латвийской и канадской военной полицией.

Италии, Эстонии. В Латвии британцы принимают участие в военных учениях НАТО «Молот ярости» (Furious Hammer), которые проходят с 21 по 29 апреля. В маневрах также задействованы представители контингента альянса из Дании

Великобритании. "Их предупреждали, что не надо себя вести глупо, но они именно так себя и повели", — заявили изданию в Минобороны

Другой источник пошутил: «Учения сокрушительно разбиты этим инцидентом», добавив, что стычку с латвийской полицией военные НАТО активно обсуждают в WhatsApp.

По данным газеты, провинившихся офицеров ждет дисциплинарное взыскание.

Британская сторона считает пьяную драку с латвийской полицией возмутительной, но «не хотела бы, чтобы эта история развернулась в неправильную сторону».

"Давайте признаем: люди совершают ошибки", — цитирует слова собеседника The Sunday Times.

Официальный представитель министерства обороны признал факт инцидента с пьяными офицерами. По его словам, случай расследуется, и было бы неправильно сейчас давать какие-то дополнительные комментарии.

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