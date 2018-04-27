В Риге пьяные британские военные подрались с полицейскими 

РИГА, 27 апр — РИА Новости. Трое пьяных британских военных подрались в Риге с местными полицейскими, сообщает Sputnik Латвия.
Как пишет газета The Sunday Times, инцидент произошел ночью 24 апреля.
Один из младших офицеров был задержан на несколько часов, для усмирения другого латвийским полицейским пришлось применить перцовый спрей.
Известно, что участники драки приписаны к 19-му и 4-му Королевским артиллерийским полкам. Все они были доставлены в свои части латвийской и канадской военной полицией.
В Латвии британцы принимают участие в военных учениях НАТО «Молот ярости» (Furious Hammer), которые проходят с 21 по 29 апреля. В маневрах также задействованы представители контингента альянса из Дании, Италии, Эстонии.
"Их предупреждали, что не надо себя вести глупо, но они именно так себя и повели", — заявили изданию в Минобороны Великобритании.
Другой источник пошутил: «Учения сокрушительно разбиты этим инцидентом», добавив, что стычку с латвийской полицией военные НАТО активно обсуждают в WhatsApp.
По данным газеты, провинившихся офицеров ждет дисциплинарное взыскание.
Британская сторона считает пьяную драку с латвийской полицией возмутительной, но «не хотела бы, чтобы эта история развернулась в неправильную сторону».
"Давайте признаем: люди совершают ошибки", — цитирует слова собеседника The Sunday Times.
Официальный представитель министерства обороны признал факт инцидента с пьяными офицерами. По его словам, случай расследуется, и было бы неправильно сейчас давать какие-то дополнительные комментарии.
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