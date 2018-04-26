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В Приморье ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы из отделений Почты России
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В Приморье ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы из отделений Почты России 

Prim.News 26 апреля 2018
Акция стартовала 25 апреля.
С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Приморского края, оказывающих услуги по приему телеграмм, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Специальные условия предоставляются Почтой России и «Ростелекомом» в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
Почта России и «Ростелеком» ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря этому сотрудничеству ветераны во всех уголках страны могут связаться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.
Подробности предоставления бесплатных телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
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