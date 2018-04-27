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В Эстонии осквернили памятник красноармейцам изображением Гитлера
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В Эстонии осквернили памятник красноармейцам изображением Гитлера 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 27 апр — РИА Новости. Изображение Гитлера появилось на памятнике погибшим красноармейцам в эстонском городе Раквере, его заметил внимательный горожанин и заявил об этом в полицию, сообщила в пятницу региональная газета Virumaa Teataja.
"На стеле памятника был наклеен плакат с изображением Адольфа Гитлера и надписью на английском языке — Adolf Hitler was right ("Адольф Гитлер был прав")", — говорится в сообщении.
Обнаружил плакат житель Раквере Георгий, который сразу же отправился в мэрию, но там ему не удалось ни с кем поговорить. «Все кабинеты были пусты», — отметил он. Затем Георгий обратился в полицию.
Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала изданию, что полицейский патруль побывал на месте происшествия, но памятник уже был чист. Полиция начала расследование нарушения общественного порядка.
Монумент советским воинам в Раквере был открыт в ноябре 1951 года. Согласно архивным данным, до его установки на этом месте стоял временный мемориал, выполненный из дерева и представляющий из себя тот же самый обелиск, только менее высокий.
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