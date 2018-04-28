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Латвийским учителям запретили праздновать 9 мая
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Латвийским учителям запретили праздновать 9 мая 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Преподаватели русских школ Юрмалы вынуждены подписывать с директорами договоры о лояльности, в которых обязуются не проводить «никаких пророссийских конкурсов и праздников», сообщает латвийский портал «Вести».
Имеется в виду не только чествование ветеранов Великой Отечественной или празднование 9 Мая, но и сочинения на тему русского языка и литературы, истории России, а также совместные мероприятия с Русской общиной Латвии или посольством России.
«Ко мне обратились учителя нескольких русских школ города и на условиях анонимности рассказали об этих договорах. Я в свое время был председателем комитета Юрмальской думы по образованию, поэтому мне и излили душу», — рассказал известный юрмальский общественник Янис Кузинс.
Он добавил, что в его бытность главой комитета в школах активно отмечали 9 Мая, проходили встречи с ветеранами, конкурсы по русскому языку и литературе.
«Сейчас — с точностью до наоборот. Причем от учителей требуют неразглашения информации о договорах. В случае нарушения условий договора учителя дают подписку о том, что по собственному желанию покинут школу», — сказал активист.
По мнению Кузинса, инициатива о секретных договорах не навязана министерством образования, а исходит от местной думы.
Он также рассказал, что юрмальским педагогам уже намекнули, что нельзя участвовать в акции «Бессмертный полк», которая должна состояться 9 мая.
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