Ещё
Управляющая Дружбой белорусская компания требует от Orlen Lietuva 69 млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Управляющая Дружбой белорусская компания требует от Orlen Lietuva 69 млн евро 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Рассмотревший иск «Полоцктранснефть Дружба» Шяуляйский окружной суд 29 марта отказался его удовлетворить, однако решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.
Представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас подтвердил BNS, что суд отклонил иск белорусской компании, а одним из аргументов решения был истекший срок давности.
Как утверждает «Полоцктранснефть Дружба», находившаяся в трубах литовского участка нефтепровода «Дружба» «технологическая нефть», необходимая для обеспечения деятельности трубопровода, является ее собственностью. Orlen Lietuva утверждает, что эти претензии необоснованны. Об этом говорится в отчете польского Orlen за первый квартал.
Литовские СМИ в 2015 году писали, что Orlen Lietuva при проведении в целях защиты окружающей среды ремонта недействующего трубопровода «Дружба», выкачала находившуюся в нем нефть, что оказало положительное однократное воздействие на результаты деятельности предприятия.
Россия закрыла нефтепровод «Дружба» в июле 2006 года, сразу после того, как нефтеперерарабатывающий завод в Мажейкяй был продан польскому Orlen. Такое решение было мотивировано тем, что нефтепровод нужно ремонтировать, однако в Литве не сомневались, что это политическое решение.
РЖД-Партнер: последние новости
В РЖД назвали условие, при котором латвийскому транзиту протянут руку Cистема управления движением на Eesti Raudtee сильно устарела Отправлен первый интермодальный грузовой поезд «Amber Train»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве46
Кореи помирились281
Поставим Макаревича на место750
Майские пенсии доставят по особому графику34
Россия может выйти из ЕСПЧ197
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение