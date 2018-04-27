Управляющая Дружбой белорусская компания требует от Orlen Lietuva 69 млн евро

Рассмотревший иск «Полоцктранснефть Дружба» Шяуляйский окружной суд 29 марта отказался его удовлетворить, однако решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы

Представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас подтвердил BNS, что суд отклонил иск белорусской компании, а одним из аргументов решения был истекший срок давности.

Как утверждает «Полоцктранснефть Дружба», находившаяся в трубах литовского участка нефтепровода «Дружба» «технологическая нефть», необходимая для обеспечения деятельности трубопровода, является ее собственностью. Orlen Lietuva утверждает, что эти претензии необоснованны. Об этом говорится в отчете польского Orlen за первый квартал.

Литовские СМИ в 2015 году писали, что Orlen Lietuva при проведении в целях защиты окружающей среды ремонта недействующего трубопровода «Дружба», выкачала находившуюся в нем нефть, что оказало положительное однократное воздействие на результаты деятельности предприятия.