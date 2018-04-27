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В Литве появится частный пороховой склад
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В Литве появится частный пороховой склад 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Компания Zala Arms в Аникщяйском районе Литвы планирует оборудовать цех по производству боеприпасов. Там будет стрельбище для испытаний и единственный в стране частных пороховой склад. К работам компания намерена приступить уже в 2018 году, пишет DELFI.
«Помещение, в котором сейчас производим боеприпасы для стрелкового оружия, не отвечает требованиям, выдвинутым Департаментом полиции. В нем можно производить до 1,5 млн патронов в год, мы это количество уже превышаем», — отметил директор компании Zala Arms Валдас Жала.
Поставлять боеприпасы планируется крупнейшим стрельбищам в Европе, где в последнее время пользуется популярностью практическая стрельба, объединяющая профессионалов и энтузиастов этого вида спорта.
По данным издания, в компании Zala Arms работают 13 человек, доходы от продаж колеблются в пределах 1 миллион евро. После расширения планируют принять новых работников.
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