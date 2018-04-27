Москалькова призвала мировое сообщество защитить права арестованного в Латвии Гапоненко

"Призываю международное сообщество принять меры по обеспечению прав А. Гапоненко в соответствии с нормами международного права, также обращаюсь с просьбой к своим коллегам-омбудсменам стать на защиту представителя правозащитного сообщества и призвать латвийские власти прекратить преследование в отношении известного общественного деятеля", — говорится в заявлении Москальковой.

В документе также отмечается, что деятельность Гапоненко «была направлена на сохранение русскоязычных школ и защите прав русских детей, в частности, их права в получении образования на родном языке».