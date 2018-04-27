Москалькова призвала мировое сообщество защитить права арестованного в Латвии Гапоненко 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество защитить права арестованного в Латвии 1 апреля главы штаба русских школ и руководителя движения «Конгресс не граждан» правозащитника Александра Гапоненко.
"Призываю международное сообщество принять меры по обеспечению прав А. Гапоненко в соответствии с нормами международного права, также обращаюсь с просьбой к своим коллегам-омбудсменам стать на защиту представителя правозащитного сообщества и призвать латвийские власти прекратить преследование в отношении известного общественного деятеля", — говорится в заявлении Москальковой.
В документе также отмечается, что деятельность Гапоненко «была направлена на сохранение русскоязычных школ и защите прав русских детей, в частности, их права в получении образования на родном языке».
21 апреля латвийский суд арестовал Александра Гапоненко по подозрению в «деятельности, направленной против независимости страны». Ранее в защиту Александра Гапоненко выступил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, направивший соответствующее обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Неятович.