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СПЧ просит комиссара СЕ по правам человека вмешаться в ситуацию с Гапоненко
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СПЧ просит комиссара СЕ по правам человека вмешаться в ситуацию с Гапоненко 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой вмешаться в ситуацию Александра Гапоненко, называя его арест в Латвии преследованием за правозащитную деятельность, сообщил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.
"Мы направили обращение в адрес комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович по поводу ареста Александра Гапоненко. Мы выражаем свою обеспокоенность этими действия латвийских властей, поскольку полагаем, что в данном случае имеет место преследование за правозащитную деятельность, а это недопустимо ни в какой стране мира: права человека — это универсальная ценность", — заявил Федотов.
Он отметил, что в СПЧ знают Гапоненко, встречались с ним на площадке Совета для обсуждения вопросов защиты прав русскоязычных жителей Латвии на обучение на родном языке.
"Мы просим комиссара по правам человека вмешаться в эту историю, чтобы права Александра Гапоненко были восстановлены", — сказал глава СПЧ.
Текст обращения опубликован в четверг на сайте СПЧ — совет просит Миятович «взять ситуацию под личный контроль и поставить перед властями Латвии вопрос о немедленном освобождении гражданского активиста и неукоснительном соблюдении его гражданских прав».
По мнению правозащитников, действия властей Латвии в ситуации с Гапоненко «очевидно нарушают права человека и противоречат общепринятым международным принципам и нормам, защищающим свободу выражения мнений».
"По сути дела, правозащитник стал заложником своей принципиальности в отстаивании права каждого на обучение на родном языке. Совет последовательно выступает в защиту этого важного права человека как внутри страны, так и за рубежом", — указано в обращении.
В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в «деятельности, направленной против независимости страны». Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.
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