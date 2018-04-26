Известный литовский поэт выступил против сноса памятника Пятрасу Цвирке в Вильнюсе

Профессор славянских языков и литератур Йельского университета ( США ), известный литовский поэт, переводчик, литературовед и правозащитник Томас Венцлова выступил против сноса памятника классику литовской литературы, писателю Пятрасу Цвирке.

Памятник стоит в сквере в центре Вильнюса с 1959 года. Произведения Пятраса Цвирки до сих пор изучают в школе. Он автор романов, рассказов, стихотворений, написанных еще до войны. Самым известным является социальный роман о литовском крестьянстве «Земля-кормилица», опубликованный в 1935 году и переведённый на русский язык в 1937.

Статую хотят убрать в связи с тем, что Пятрас Цвирка поддержал советскую власть. В компартию вступил в 1940 году, тогда же стал депутатом «Народного сейма». Вместе с другими депутатами подписал «Декларацию о вхождении Литвы в состав Союза Советских Социалистических Республик», которая теперь трактуется как незаконная, а весь советский период в Литве называют оккупацией.

В вильнюсской мэрии была создана комиссия, решавшая судьбу памятника Пятрасу Цвирке. Её руководитель Пауле Кузмицкене заявила журналистам: «Цвирка является символом советской идеологии, который совсем не соответствует идее свободы Литвы, и, конечно, ожиданиям общественности. Понятно, что негативно оценивается его политическая деятельность, а не писательская». Комиссия предложила убрать памятник и перенести его в парк советских скульптур в деревне Грутас под Друкининкаем или в дом-музей Пятраса Цвирки в Юрбаркском районе, где он родился.

Среди известных фамилий под петицией оказалось имя Томаса Венцловы. Но затем выяснилось, что он даже не знал о существовании такого документа и не подписывал его.

«Я против переноса этого памятника», — сказал Венцлова журналисту портала DELFI. По его словам, убирать следует только памятники преступникам, «а памятники и мемориальные доски деятелям культуры должны оставаться на своих местах, несмотря на то, какие ошибки они допустили, или тот факт, что их память в своих нуждах использовали отрицательные политические системы».

Томас Венцлова напомнил, что соцопросы показали: большинство жителей против сноса памятника Цвирке. «Ни в коем случае не хотел бы, чтобы моё имя было связано с намерениями снести памятник», — сказал профессор.