Ещё
Сейм Литвы разрешил роды на дому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сейм Литвы разрешил роды на дому 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В четверг, 26 апреля, сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, позволяющий роды на дому.
Автором документа выступило министерство здравоохранения республики, желая прекратить практику нелегальных родов на дому, при которых действия акушеров и других медицинских работников в этом случае не регламентированы.
При этом нередки случаи, когда ребёнок, появившийся на свет дома, умирал.
Законопроект разрешает акушерам и младшему медицинскому персоналу принимать роды на дому в случае, если нет угрозы здоровью роженицы и новорождённого. При наличии риска, который определяют в поликлинике, роды должны приниматься в роддоме.
Существенное отличие от родов в государственных лечебных учреждениях в том, что роды на дому придётся оплачивать самим родителям, в то время как в роддоме услуги оплачивает государство.
Парламентская газета: последние новости
Российская редакция BBC готовится переехать в Ригу Известный литовский поэт выступил против сноса памятника Пятрасу Цвирке в Вильнюсе Ретранслировавшей канал РТР литовской компании грозит штраф в 100 тыс. евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях869
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому18
Пентагон решил пойти навстречу России37
Россия успокоила «запуганных» морпехов США103
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение