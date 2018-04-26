Сейм Литвы разрешил роды на дому

В четверг, 26 апреля, сейм Литвы в первом чтении принял законопроект, позволяющий роды на дому.

Автором документа выступило министерство здравоохранения республики, желая прекратить практику нелегальных родов на дому, при которых действия акушеров и других медицинских работников в этом случае не регламентированы.

При этом нередки случаи, когда ребёнок, появившийся на свет дома, умирал.

Законопроект разрешает акушерам и младшему медицинскому персоналу принимать роды на дому в случае, если нет угрозы здоровью роженицы и новорождённого. При наличии риска, который определяют в поликлинике, роды должны приниматься в роддоме.

Существенное отличие от родов в государственных лечебных учреждениях в том, что роды на дому придётся оплачивать самим родителям, в то время как в роддоме услуги оплачивает государство.