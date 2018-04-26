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Финские власти хотят запретить «мясные» названия для вегетарианской пищи
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Финские власти хотят запретить «мясные» названия для вегетарианской пищи 

360tv.ru 4 часа назад
В Финляндии могут запретить называть вегетарианские продукты «мясными» названиями. С таким предложением выступил депутат финского парламента от партии «Центр» Микко Кярня, передает РИА «Новости».
Соответствующий запрос депутат направил в парламент. Речь идет о таких продуктах, как стейки из сои, овощные котлеты, вегетарианские сосиски и миндальное молоко.
По словам Кярня, вещи нужно называть своими именами. Если вегетарианцы решили отказаться от мяса, то зачем представлять себе, что они его едят.
Я не понимаю, что за желание у веганов представлять, что они едят продукцию животного происхождения, хотя, по их собственным словам, стараются именно от нее отказаться. Ешьте ваш тофу как тофу, а ваш растительный крахмал — как растительный крахмал, а не как сосиски или майонез
— Микко Кярня.
Власти Латвии могут запретить молодежи принимать участие в «милитаризованных» лагерях на территории России. «Милитаризацей» в Латвии посчитали традицию носить георгиевские ленточки, которые являются данью победы над фашизмом, и игры в «зарницу».
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