Финские власти хотят запретить «мясные» названия для вегетарианской пищи

Финляндии могут запретить называть вегетарианские продукты «мясными» названиями. С таким предложением выступил депутат финского парламента от партии «Центр» Микко Кярня, передает РИА «Новости»

Соответствующий запрос депутат направил в парламент. Речь идет о таких продуктах, как стейки из сои, овощные котлеты, вегетарианские сосиски и миндальное молоко.

По словам Кярня, вещи нужно называть своими именами. Если вегетарианцы решили отказаться от мяса, то зачем представлять себе, что они его едят.

Я не понимаю, что за желание у веганов представлять, что они едят продукцию животного происхождения, хотя, по их собственным словам, стараются именно от нее отказаться. Ешьте ваш тофу как тофу, а ваш растительный крахмал — как растительный крахмал, а не как сосиски или майонез

— Микко Кярня.