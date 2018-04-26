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Автор книги о Холокосте из Литвы отказалась от участия в передаче Познера
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Автор книги о Холокосте из Литвы отказалась от участия в передаче Познера 

РИА Новости 4 часа назад
ВИЛЬНЮС, 26 апр — РИА Новости. Литовская писательница, автор нашумевшей книги о Холокосте в Литве Рута Ванагайте решила не принимать участия в передаче Владимира Познера на Первом канале, об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.
Ранее Владимир Познер в своей передаче обратился к Руте Ванагайте с предложением об интервью, подчеркнув, «я очень хочу взять интервью у Ванагайте, может быть, она услышит меня и свяжется со мной».
"Моим русскоязычным друзьям. Книга «Свои» на русском выйдет через две недели. На презентации не приеду. И у Познера не буду выступать. Не хочу давать новый повод узколобым ультрапатриотам на моей Родине на новые атаки. Пишу новую книгу. Это будет мой ответ", — говорится в опубликованном в соцсети сообщении Руты Ванагайте.
Она подчеркивает, что Владимир Познер один из интереснейших ведущих телевидения. «На самом деле интересный человек и суперпрофессионал. Отказалась. Потому что это российский Первый канал. Слишком много радости доставила бы литовским пропагандистам», — отмечает она.
Рута Ванагайте, известна как автор выпущенной ранее книги «Наши». В книге на основе архивных документов и воспоминаний литовцев говорилось о роли литовского населения в массовом уничтожении евреев после прихода нацистов в эту страну.
Ванагайте ранее заявила, что один из руководителей партизанского движения «лесные братья» Адольфас Раманаускас-Ванагас мог принимать участие уничтожении евреев, а также быть агентом КГБ. Данное высказывание совпало с выпуском новой автобиографической книги Ванагайте «Курица с головой салаки». После, в знак несогласия с оценками писательницы в отношении руководителя партизанских отрядов, крупное литовское издательство Alma Littera изъяло из продажи все книги Ванагайте и разорвало договор о сотрудничестве. После Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) осудил нападки на писательницу Руту Ванагайте в Литве за книги о Холокосте.
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