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Неграждане Эстонии впервые получили «чернобыльское» пособие
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Неграждане Эстонии впервые получили «чернобыльское» пособие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 25 апр — РИА Новости. Департамент социального страхования Эстонии выплатил первые пособия обладателям «серого паспорта», которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, сообщает Sputnik Эстония.
Новое социальное пособие (в размере 230 евро ежегодно) на этой неделе получили в общей сложности 396 человек.
В департаменте уточнили, что оно предназначено для людей, которые были принудительно направлены на ликвидацию последствий катастрофы в Чернобыле.
Председатель правления Объединения чернобыльских ветеранов Эстонии Юри Рейнманн заявил в комментарии Sputnik, что главный положительный момент заключается в том, что перед государством теперь все равны.
"Однажды я был на собрании ветеранов Чернобыля в Нарве, и страшно было смотреть: прямо по лицам было видно различие — в отличие от местных таллинские хорошо выглядели, потому что посещают санатории и так далее. А Нарва, Кохтла-Ярве людям ничего не дали — полный ноль. Теперь хоть государство что-то дает", — сказал он.
По мнению Рейнманна, хотя сумма пособия и маленькая, сам факт выплаты сильно влияет психологически.
"Деньги небольшие, но дело не в них, а в отношении государства. «Серопаспортник» чувствует, что государство заметило его, власть понимает, что он был в Чернобыле, то есть неграждан уравняли с гражданами Эстонии. Это очень важно", — отметил он.
В 2017 году парламент Эстонии принял поправки к «Закону о лицах, репрессированных оккупационными режимами» и «Закону о социальном обеспечении».
Согласно закону, так называемое «пособие репрессированным оккупационными режимами» получают в том числе и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, с 2018 года оно выплачивается также «чернобыльцам» с «серыми паспортами» и тем, кто получил гражданство Эстонии в порядке натурализации.
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