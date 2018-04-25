Российская редакция BBC готовится переехать в Ригу

Представительство телерадиокомпании BBC обратилось к латвийским властям с вопросом о возможности переноса своей российской редакции из РФ Ригу . Об этом сообщает портал rus.delfi.lv.

Пресс-секретарь МИД Латвии Гинт Егерманис отметил: «Британцы начали раздумывать об эвакуации из Москвы , а может, и из России».

Однако он добавил, что если редакция ВВС переедет из Москвы в Ригу, реакция России на такой шаг может быть негативной.

ВВС (British Broadcasting Corporation) — британская общенациональная общественная телерадиовещательная корпорация, созданная в 1922 году.