Российская редакция BBC готовится переехать в Ригу 

Представительство телерадиокомпании BBC обратилось к латвийским властям с вопросом о возможности переноса своей российской редакции из РФ в Ригу. Об этом сообщает портал rus.delfi.lv.
Пресс-секретарь МИД Латвии Гинт Егерманис отметил: «Британцы начали раздумывать об эвакуации из Москвы, а может, и из России».
Однако он добавил, что если редакция ВВС переедет из Москвы в Ригу, реакция России на такой шаг может быть негативной.
ВВС (British Broadcasting Corporation) — британская общенациональная общественная телерадиовещательная корпорация, созданная в 1922 году.