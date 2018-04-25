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В Литве ищут кандидатуру на пост директора закрытой Игналинской АЭС
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В Литве ищут кандидатуру на пост директора закрытой Игналинской АЭС 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министерство энергетики Литвы 25 апреля объявило конкурс на должность руководителя государственного предприятия Игналинская АЭС. Предыдущего директора атомной станции подозревают в организации торгов для продажи медных трубок по заниженной цене.
Игналинскую атомную электростанцию вывели из эксплуатации на стыке 2009-2010 годов по требованию Еврокомиссии якобы из-за опасности действовавших на ней реакторов, аналогичных тем, чтобы были установлены на Чернобыльской АЭС. С тех пор идут работы по демонтажу объекта.
Предыдущий директор станции Дарюс Янулявичюс был уволен в феврале 2018 года в связи с тем, что вместе с бывшим директором АЭС Освальдасом Чюкшисом и начальником коммерческого отдела объекта Лаурасом Пуслисом организовал аукцион по продаже радиоактивных медных трубок на 1,564 миллиона евро.
Победителем стала немецкая фирма, которая получила право купить 2 тысячи тонн трубок по 781,9 евро за тонну, в то время как на рынке тонна чистой меди стоила в тот момент около 3,8 тысячи евро. Бывшим руководителям АЭС предъявлен иск на 1,5 миллиона евро, а аукцион предложено считать недействительным.
В момент закрытия Игналинской АЭС её возглавлял опытный атомщик Виктор Шевалдин. Однако он не владел на достаточном уровне государственным языком. Вместо него назначили Освальдаса Чюкшиса, который ранее работал послом Литвы в Чехии.
Его деятельность не удовлетворила ведомство, поэтому появился очередной начальник — бывший заместитель гендиректора телекоммуникационной компании Bitė Lietuva. Но и он не справился. Вместо него и назначили Дарюса Янулявичюса.
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