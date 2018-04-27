Рубль принялся захватывать Прибалтику

«В Литве загадочным образом увеличивается количество денежных переводов из России ». Под таким интригующим заголовком вышло сообщение на литовском портале ru.delfi.lt. По данным Центробанка Литвы, в течение трех лет, до третьего квартала 2016 года, больше всего денег в страну поступало из Великобритании , пишет автор. Однако в первом полугодии 2017 года Великобритания оказалась на втором месте. Больше денег пришло из США — 1/5 от общей суммы переводов (правда — за весь 2017 год). Но самое удивительное, что к концу того же года Британию опередила еще и Россия.

Норвегия, Суммы переводов Центробанк Литвы и портал не называют, но тенденция поражает. Ведь местная статистика утверждает, что главные страны, которые традиционно выбирают литовцы для эмиграции, — Великобритания, Ирландия Германия . Россия где-то далеко в конце списка. Как, впрочем, и США. Но в Америке большая литовская диаспора еще с довоенных времен, когда жители уезжали за океан в поисках лучшей жизни. Эта проблема существует и сейчас, некоторые местные историки называют эмиграцию «эвакуацией», а власти разрабатывают программы по ее снижению. Но уровень жизни пока вопреки этим мерам выталкивает часть жителей республики за рубеж. Бывший глава МИД Литвы, бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, который собирается баллотироваться в президенты в мае следующего года, сказал вильнюсскому еженедельнику «Экспресс-неделя»: «Не Россия главная угроза Литве, а исчезновение нации. Сейчас в стране 2,8 миллиона жителей, было в момент восстановления независимости в 1990-м 3,7 миллиона».

Да, но что случилось, если даже из Великобритании суммы переводов стали меньше, чем из России? Корреспондент «Свободной прессы» позвонил в Вильнюс , чтобы получить комментарий политолога Юрия Долинского.

— Новость действительно тянет на сенсацию. Здесь ее связывают с оттоком литовцев из Великобритании из-за пресловутого «брекзита». Однако, судя по сообщениям, этот отток на самом деле не тотальный. И Лондон, и другие города этой заманчивой для литовцев страны по-прежнему остаются желанным местом для переезда. В сообщении, которое вас удивило, приводится мнение специалиста Банка Литвы о том, что, мол, фунт стерлингов из-за «брекзита» обесценился. Но и это неполноценное объяснение. По данным 2015 года 50% литовской эмиграции было именно в Великобританию, это самый высокий показатель. А в Россию тогда — всего лишь 2%. При том по итогам переписи 2011 года в Великобритании проживало 100 тысяч литовцев. Тенденция эмиграции говорит о том, что к «брекзиту» их численность на острове выросла. Так что, если исходить из известной статистики, такой «переконфигурации» переводов в Литву просто быть не может.

«СП»: — Что же случилось на ваш взгляд?

— Специалист Банка Литвы объясняет укрепившимся в тот период рублем. Но это не снимает вопроса о причине массовых денежных переводов из России. Еще, по его мнению, эти переводы могут делать не только литовцы, но и россияне. Однако эмиграция россиян в Литву не столь велика, основной приток иммигрантов в ней— из Индии Китая . Ну, еще Литва принимает беженцев из Сирии по квоте Евросоюза.

А из России поток переселенцев невелик. И я не думаю, что он серьезно повлиял на структуру денежных переводов. Тем более, что в республику рвутся обеспеченные россияне и те, кто считает себя оппозиционером Кремлю и, по сути, рвет отношения со своей родиной. За весь 2017 год в Литву из России переселились лишь 656 человек. Для сравнения: с Украины — 4,3 тысячи, из Белоруссии — 2,7 тысячи.

Ну и еще одно объяснение банковского специалиста: рост переводов — из-за денег, которые своим семьям прислали работники транспортных компаний, вынужденные так поступать в связи с российским эмбарго — ответом на санкции Запада. Он говорит, что зарегистрированная в Литве компания везет груз до границы, там его перегружают в российский тягач и везут дальше. Но, по его словам, чаще всего этот тягач принадлежит дочерней компании литовского перевозчика, работников оформляют как работающих за границей. Полученные зарплаты они шлют в Литву.

Объяснение странное, витиеватое, да и не думаю, что несколько десятков работников транспортных компаний могли бы так изменить структуру переводов в Литву.

«СП»: — То есть, по-вашему, есть какая-то глубинная причина?

— Да, я обратил внимание на одно число в этом сообщении. Оно удивило. Оказывается, в России, по словам банковского специалиста, проживает около 90 тысяч литовцев! То есть это число соизмеримо с числом литовцев, проживающих в Великобритании, но и ставит под сомнение статистику эмиграции. Возможно, она лукава.

«СП»: — Может быть, много литовцев осели в России в советский период?

— Конечно. Известно, что в СССР работали строители из Литвы, и даже нефтяники. Много литовцев в Москве . И все же резкое изменение структуры переводов, мне кажется, говорит как минимум об экономическом интересе граждан Литвы к России, а возможно и о росте эмиграции из Литвы в РФ. Есть косвенные данные, свидетельствующие о таком интересе.

«СП»: — Какие? Ведь литовская элита фактически сворачивает сотрудничество с Россией, дистанцируется от совместной работы в стратегических проектах.

— Это политика. А есть бизнес, в том числе малый и средний. Есть бизнес-интересы литовцев в России. По-моему, об этом говорит скрытый конфликт литовского премьера Саулюса Сквернялиса с президентом Далей Грибаускайте. Политически премьер, вроде, разделяет критическую позицию своего президента по отношению к России. Но в то же время говорит о необходимости возобновить работу межправительственной российско-литовской комиссии, не собиравшейся 6 лет, предлагает вести себя с РФ, как Германия и Финляндия . То есть — прагматично. Говорит об интересах бизнеса.

Президент, которая жестче всех в ЕС, а может даже и в мире критикует Россию, назвала такую позицию безответственной. А, между прочим, в следующем году в Литве — президентские выборы. Грибаускайте уже не имеет права баллотироваться, так как руководит республикой второй срок, а Сквернялиса называют одним из фаворитов будущей президентской гонки. Полагаю, человек, который сидит «на хозяйстве», чувствует запрос общества. До сих пор, в последние годы, демонстрация экономического прагматического интереса к России была в Литве политической смерти подобна. Так что перемены явно происходят…