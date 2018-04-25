Русская служба BBC может перенести свою редакцию в Латвию 

Британская телерадиокорпорация BBC обратились к властям Латвии c запросом о возможном переносе своей региональной редакции из России в эту республику, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.
«Учитывая, что в России для журналистов уже длительное время складываются сложные обстоятельства, британцы стали рассматривать возможность эвакуироваться из Москвы или из России», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис.
По его словам, Латвия готова принять российскую редакцию ВВС.