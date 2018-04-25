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Русская служба BBC может перенести свою редакцию в Латвию
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Русская служба BBC может перенести свою редакцию в Латвию 

BFM.RU 54 минуты назад
Британская телерадиокорпорация BBC обратились к властям Латвии c запросом о возможном переносе своей региональной редакции из России в эту республику, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.
«Учитывая, что в России для журналистов уже длительное время складываются сложные обстоятельства, британцы стали рассматривать возможность эвакуироваться из Москвы или из России», — сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис.
По его словам, Латвия готова принять российскую редакцию ВВС.
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