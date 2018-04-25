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Латвия не может принять больше военных НАТО
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Латвия заявила, что не может принять больше военных НАТО 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
После того как генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не собирается усиливать военное присутствие в Балтии, в Минобороны Латвии заявили, что не видят необходимости размещать дополнительные силы, передает Sputnik Латвия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля подчеркнул, что альянс сейчас не планирует усиливать военное присутствие в балтийском регионе, однако стоит задача повышения уровня оперативной готовности сил.
В Минобороны Латвии, в свою очередь, сообщили, что республика на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие блока на ее территории.
"Хотя в приведение в порядок инфраструктуры вложены большие усилия, мы не можем принять больше сил альянса, так как инфраструктура ограничена", — пояснил он.
"В количественном отношении в нынешней ситуации сил НАТО в Латвии достаточно", — заключил Гарисонс.
В связи с якобы возросшей "агрессией" со стороны России НАТО на саммите в Варшаве в 2016 году приняла решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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