Латвия не может принять больше военных НАТО

Латвия заявила, что не может принять больше военных НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 19 апреля подчеркнул, что альянс сейчас не планирует усиливать военное присутствие в балтийском регионе, однако стоит задача повышения уровня оперативной готовности сил.

В Минобороны Латвии, в свою очередь, сообщили, что республика на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие блока на ее территории.

"Хотя в приведение в порядок инфраструктуры вложены большие усилия, мы не можем принять больше сил альянса, так как инфраструктура ограничена", — пояснил он.

"В количественном отношении в нынешней ситуации сил НАТО в Латвии достаточно", — заключил Гарисонс.

Литве и Польше. В связи с якобы возросшей "агрессией" со стороны России НАТО на саммите в Варшаве в 2016 году приняла решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии

Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.