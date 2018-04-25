МИД Латвии: Би-би-си изучает возможность переноса российской редакции в Ригу

"К нам обратилось бюро Би-би-си в Латвии. Учитывая, что в России для журналистов уже длительное время [складываются] сложные обстоятельства, британцы стали рассматривать возможность эвакуироваться из Москвы или из России", — сказал он в интервью местному телеканалу LNT.

По его словам, Латвия готова принять российскую редакцию Би-би-си. «К нам обратились с просьбой оказать поддержку, если такая необходимость возникнет. Мы этот вопрос обсуждали, и было принято решение на Совете по национальной безопасности, что, если британская сторона попросит такой поддержки, Латвия будет готова ее предоставить», — отметил Егерманис.

Также Латвия готова оказать Би-би-си практическую помощь в этом вопросе. «У нас уже были случаи, например, „Медуза“, которая вещает из Риги. Если появится такая необходимость, у нас уже есть прецеденты, как это можно было бы сделать», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Латвии.