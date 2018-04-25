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МИД Латвии: Би-би-си изучает возможность переноса российской редакции в Ригу
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МИД Латвии: Би-би-си изучает возможность переноса российской редакции в Ригу 

ТАСС 2 часа назад
РИГА, 25 апреля. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си обратились к властям Латвии с вопросом о возможном переносе своей региональной редакции из России в эту балтийскую республику. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис.
"К нам обратилось бюро Би-би-си в Латвии. Учитывая, что в России для журналистов уже длительное время [складываются] сложные обстоятельства, британцы стали рассматривать возможность эвакуироваться из Москвы или из России", — сказал он в интервью местному телеканалу LNT.
По его словам, Латвия готова принять российскую редакцию Би-би-си. «К нам обратились с просьбой оказать поддержку, если такая необходимость возникнет. Мы этот вопрос обсуждали, и было принято решение на Совете по национальной безопасности, что, если британская сторона попросит такой поддержки, Латвия будет готова ее предоставить», — отметил Егерманис.
Также Латвия готова оказать Би-би-си практическую помощь в этом вопросе. «У нас уже были случаи, например, „Медуза“, которая вещает из Риги. Если появится такая необходимость, у нас уже есть прецеденты, как это можно было бы сделать», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Латвии.
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