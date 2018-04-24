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Финляндия прекратит эксперимент по выплате базового дохода
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Финляндия прекратит эксперимент по выплате базового дохода 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Финские власти приняли решение о закрытии экспериментальной программы выплат безусловного базового дохода, в рамках которой тысячи финнов безвозмездно получали в месяц по 560 евро. Об этом сообщает «Sputnik. Эстония».
Правительство страны приняло решение прекратить финансирование эксперимента, благодаря которому граждане безвозмездно получали 560 евро ежемесячно. Программу закроют в конце 2018 года.
Всего деньги выплачивались двум тысячам финнов в возрасте 25-28 лет.
Похожая идея недавно обсуждалась в Швейцарии. Там вопрос гарантированного ежемесячного дохода решался на референдуме. В случае положительного решения, каждый взрослый гражданин страны получал бы 2,5 тысячи франков в месяц. Однако жители страны проголосовали против этой программы.
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