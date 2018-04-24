В деятельности главы Минсельхоза Литвы не нашли состава преступления

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) не нашла криминальной составляющей в семейном фермерском хозяйстве министра сельского хозяйства Литвы Бронюса Маркаускаса. В связи с этим глава ведомства решил не подавать в отставку, несмотря на требование оппозиции.

Как сообщала «Парламентская газета», ранее президент Даля Грибаускайте потребовала от премьер-министра Саулюса Сквернялиса уволить главу Минсельхоза за нарушения, о которых сообщили СМИ.

Председатель правительства отказался выполнять рекомендацию главы государства. Оппозиционные консерваторы приступили к сбору подписей для процедуры интерпелляции министру, однако спикер сейма Викторас Пранцкетис заявил, что парламент не сможет уволить Маркаускаса из-за нехватки голосов — большинство принадлежит сторонникам министра.

В то же время СРФП обнаружила в хозяйстве матери министра небольшое нарушение. «Хотя в хозяйственной деятельности Софии Маркаускене и её уполномоченного представителя Бронюса Маркаускаса не выявлено признаков преступления, однако, согласно данным и документам, полученным на момент уточнения заявления, было выявлено возможное нарушение положений Правил администрирования, то есть был выявлен случай неправильного декларирования. Эту информацию целесообразно передать Национальному платёжному агентству», — говорится в выводах службы.

«Возможно, это не очень верное сравнение, но что-то вроде штрафа за превышение скорости, — так оценил вердикт СРФП сам Маркаускас. — Если взять рядового фермера, то это было бы как штраф за нарушение скорости». По его словам, это не может быть причиной для ухода с поста министра.

Эксперты полагают, что аппаратное противостояние вокруг министра сельского хозяйства между президентом и премьером демонстрирует попытку оппозиции ослабить положение правящего большинства и снизить рейтинг главы правительства в связи с его намерением участвовать в президентских выборах 2019 года.