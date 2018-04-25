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Глава Минсельхоза Литвы уйдет в отставку после скандала с землей
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Глава Минсельхоза Литвы уйдет в отставку после скандала с землей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил в среду в правительстве, что министр сельского хозяйства балтийской республики Бронюс Маркаускас, связанный со скандальной историей с землей, принял решение уйти в отставку.
Ранее президент Литвы выступила заявлением о том, что министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас, родственники которого без разрешения владельцев пользуются несколькими участками земли в Клайпедском районе, не может оставаться на занимаемом посту. После премьер объявил о том, что министр останется на посту до тех пор, пока свои выводы проверки не предоставят прокуратура и служба расследования финансовых преступлений. Грибаускайте выступила с резкой критикой в адрес Сквернялиса, отметив, что «премьер-министр показал, что он зависим и самостоятельных решений принять не может».
"В правовом государстве вину лица определяют правоохранительные органы и суд. Министр правоохранительными органами ни в чем не обвинялся. Не существует признаков о возможной криминальной деятельности, нет угрозы административной ответственности. Министр ничего не украл. Другой момент — к должности министра выдвигаются высокие требования, в отличие от простого фермера. Не может возникнуть ни одного сомнения как в отношении министра, так и к работе всего правительства", — заявил Сквернялис.
Во вторник служба расследования финансовых преступлений предоставила выводы проверки действий министра сельского хозяйства и его матери, в которых указывается, что признаков преступных действий не выявлено, однако замечены возможные нарушения при заполнении определенных документов на получение выплат.
В Литве президент назначает и увольняет министров по предложению премьер-министра.
Раннее в литовских СМИ появилась информация о том, что мать министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса на протяжении 5-6 лет пользуется несколькими участками земли в Клайпедском районе без разрешения их владельцев. В то же время она получает за эту землю выплаты из Национального земельного агентства.
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