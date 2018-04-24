Пушков: возможности России по защите соотечественников сильно ограничены

Современная Россия имеет очень ограниченные возможности по защите соотечественников за рубежом. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой Алексей Пушков , комментируя задержание полицией Латвии правозащитника Александра Гапоненко за пост в соцсетях.

«В случае с Гапоненко Совфед направит письмо в Совет Европы . Думаю, что будет принят общий призыв о соблюдении прав человека, ни к чему латвийские власти, разумеется, не обязывающий. Конечно, наши возможности в этом вопросе сильно ограничены. Но мы все равно должны что-то предпринимать. Этот случай должен не просто стать неким частным эпизодом из внутриполитической жизни Латвии, а широко обсуждаемой темой. И тогда наша позиция, я думаю, все же будет учтена латвийскими властями», — сказал Пушков.

Он отметил, что обвинения, выдвинутые против Александра Гапоненко, абсолютно необоснованны.

«Ему инкриминируют действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности государства. За основу, как я понимаю, был взят пост Гапоненко в Facebook. Я внимательно прочитал этот пост. Там просто проговаривается возможный, по мнению Гапоненко, сценарий учений НАТО Риге , намеченных на 15−16 мая. В частности, речь идет о том, что американский спецназ, тренируясь в Латвии, будет отрабатывать тактику разгона протестных акций русского меньшинства. Там нет покушения на территориальную целостность Латвии и нет разжигания межнациональной розни. Там есть лишь мнение. И что? За это теперь в Европе сажают в тюрьму?» — вопрошает сенатор.

В Латвии стали арестовывать людей не просто по политическим мотивам, а по политическим мотивам с определенной спецификой. По сути, за то, что они выступают с критикой своих властей в связи с их политикой и в отношении России, и в отношении русскоязычного населения. Напряженность по этому вопросу была в Латвии и раньше. Но одно дело напряженность, а другое — совершенно конкретные карательные действия, заключил Алексей Пушков.

«История с арестом Гапоненко — весьма показательный случай. Это определенный тест для России на отношение к нашим соотечественникам и правозащитникам, которые борются за права русскоязычных за рубежом», — высказался Брод.

Эстонский правозащитник Дмитрий Линтер обратил внимание, что латвийские власти, преследуя Гапоненко, нарушили ряд важных положений Европейской конвенции по правам человека.

Во-первых, Гапоненко говорит, что к нему применяли насилие. Во-вторых, его дело засекречено. Никто не имеет доступа к этому делу. Это означает, что встретиться с ним для проверки информации о пытках нельзя. Кроме того, Гапоненко лишен права на публичный и открытый суд. Таким образом, власти Латвии не только заключили под стражу пожилого человека за одно лишь высказывание, но и лишили его возможности защищаться с помощью местного законодательства, пояснил Линтер.

Как уже писал «Ридус» , Александр Гапоненко был задержан в Риге в пятницу, 20 апреля. Мужчину обвиняют в действиях против суверенитета и территориальной целостности Латвии. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее Александр Гапоненко неоднократно выступал против принятия Сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021−2022 учебному году.