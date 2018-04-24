Ещё
Пушков: возможности России по защите соотечественников сильно ограничены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском метро произошло ЧП
В московском метро произошло ЧП

Пушков: возможности России по защите соотечественников сильно ограничены 

Ридус 2 часа назад
Современная Россия имеет очень ограниченные возможности по защите соотечественников за рубежом. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой Алексей Пушков, комментируя задержание полицией Латвии правозащитника Александра Гапоненко за пост в соцсетях.
«В случае с Гапоненко Совфед направит письмо в Совет Европы. Думаю, что будет принят общий призыв о соблюдении прав человека, ни к чему латвийские власти, разумеется, не обязывающий. Конечно, наши возможности в этом вопросе сильно ограничены. Но мы все равно должны что-то предпринимать. Этот случай должен не просто стать неким частным эпизодом из внутриполитической жизни Латвии, а широко обсуждаемой темой. И тогда наша позиция, я думаю, все же будет учтена латвийскими властями», — сказал Пушков.
Он отметил, что обвинения, выдвинутые против Александра Гапоненко, абсолютно необоснованны.
«Ему инкриминируют действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности государства. За основу, как я понимаю, был взят пост Гапоненко в Facebook. Я внимательно прочитал этот пост. Там просто проговаривается возможный, по мнению Гапоненко, сценарий учений НАТО в Риге, намеченных на 15−16 мая. В частности, речь идет о том, что американский спецназ, тренируясь в Латвии, будет отрабатывать тактику разгона протестных акций русского меньшинства. Там нет покушения на территориальную целостность Латвии и нет разжигания межнациональной розни. Там есть лишь мнение. И что? За это теперь в Европе сажают в тюрьму?» — вопрошает сенатор.
В Латвии стали арестовывать людей не просто по политическим мотивам, а по политическим мотивам с определенной спецификой. По сути, за то, что они выступают с критикой своих властей в связи с их политикой и в отношении России, и в отношении русскоязычного населения. Напряженность по этому вопросу была в Латвии и раньше. Но одно дело напряженность, а другое — совершенно конкретные карательные действия, заключил Алексей Пушков.
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод в свою очередь призвал российских правозащитников, а также МИД РФ и Фонд поддержки соотечественников за рубежом отреагировать на арест Александра Гапоненко как можно оперативнее.
«История с арестом Гапоненко — весьма показательный случай. Это определенный тест для России на отношение к нашим соотечественникам и правозащитникам, которые борются за права русскоязычных за рубежом», — высказался Брод.
Эстонский правозащитник Дмитрий Линтер обратил внимание, что латвийские власти, преследуя Гапоненко, нарушили ряд важных положений Европейской конвенции по правам человека.
Во-первых, Гапоненко говорит, что к нему применяли насилие. Во-вторых, его дело засекречено. Никто не имеет доступа к этому делу. Это означает, что встретиться с ним для проверки информации о пытках нельзя. Кроме того, Гапоненко лишен права на публичный и открытый суд. Таким образом, власти Латвии не только заключили под стражу пожилого человека за одно лишь высказывание, но и лишили его возможности защищаться с помощью местного законодательства, пояснил Линтер.
Как уже писал «Ридус», Александр Гапоненко был задержан в Риге в пятницу, 20 апреля. Мужчину обвиняют в действиях против суверенитета и территориальной целостности Латвии. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Александр Гапоненко неоднократно выступал против принятия Сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании», которые предусматривают перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021−2022 учебному году.
Ридус: последние новости
В придорожной канаве в Латвии нашли останки 145 советских солдат Полиция Латвии арестовала защитника русских школ за пост в соцсетях Пушков: возможности России по защите соотечественников сильно ограничены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»216
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах181
Названа зарплата столичных учителей116
Греф анонсировал «грандиозные изменения»39
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой34
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение