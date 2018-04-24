Глава Латвийской федерации футбола признался, что не жалеет о работе в КГБ 

РИГА, 24 апр — РИА Новости. Президент Латвийской федерации футбола Гунтис Индриксонс не жалеет о том, что работал в КГБ: приобрел большой опыт, а плохого никому не делал.
"Уверен, что за годы службы не сделал никому и ничего плохого, а при этом приобрел бесценный опыт", — рассказал Индриксон в интервью телеканалу LTV7.
Он также отметил, что не стоит сравнивать КГБ позднего СССР со сталинскими временами.
"Не надо путать КГБ тех времен, когда я там работал, с тем, что было в сталинские времена и в годы репрессий. Я рос на таких фильмах, как «17 мгновений весны», «Неуловимые мстители», «Четыре танкиста и собака», «Тихий сезон»… читал про разведчика Рихарда Зорге… И в результате работал там, где работал", — сказал Индриксон.
В Латвии идет дискуссия об открытии для широкой общественности так называемых «мешков КГБ». Это картотека, в которой содержится информация об информаторах КГБ. По данным исследователей, среди тех, кто сотрудничал с комитетом, много действующих латвийских политиков, деятелей культуры, известных в обществе людей.