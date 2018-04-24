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Air Baltic возобновила рейс Казань — Рига
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Air Baltic возобновила рейс Казань — Рига 

Казанский Портал 3 часа назад
Самолеты будут летать в Латвию два раза в неделю.
Время в пути — 2 часа 40 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону — 109 евро (чуть больше 8 000 рублей по нынешнему курсу).
Рига — удобное место для стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами. Чаще всего казанцы долетали до латвийской столицы и отправлялись в Париж, Прагу, Милан, Киев и Барселону, сообщает пресс-служба аэропорта Казани.
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