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Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы
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Триста метров над Москвой: открылась самая высокая смотровая площадка Европы 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Самая высокая закрытая смотровая площадка Европы и России открылась в столичном деловом центре «Москва-сити», на 89-м этаже башни «Федерация». Что открывается взгляду с высоты 332 метров — в фоторепортаже Sputnik Латвия.
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