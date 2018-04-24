Тесные двусторонние отношения Латвии и Норвегии — это хорошая основа для решения сложных вопросов — президент Латвии

Рига , 24 апреля / Синьхуа / — Тесные двусторонние отношения между Латвией Норвегией создают хорошую основу для решения различных вопросов, в том числе сложных, заявил по итогам встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и кронпринцессой Метте-Марит президент Латвии Раймонд Вейонис

В числе таких сложных вопросов Р. Вейонис назвал регулирование лова снежного краба и арест Норвегией латвийского рыболовного судна Senator. Президент отметил, что данная проблема во время визита кронпринца будет обсуждаться на уровне экспертов, выразив надежду, что решение будет найдено.

Он отметил, что Норвегия оказывала поддержку Латвии в процессе евроатлантической интеграции, и выразил уверенность, что отношения обеих стран станут еще более динамичными.

"Сегодня обе страны являются близкими партнерами в регионе Балтии и Скандинавии, мы также являемся союзниками в рамках НАТО . Я благодарю Норвегию за вклад в безопасность балтийского региона", — сказал президент.

Кронпринц Хокон отметил, что Латвия и Норвегия являются близкими союзниками и партнерами, они тесно сотрудничают и поддерживают отличные отношения. Кронпринц обратил внимание на то, что в Латвии зарегистрировано более 300 норвежских компаний, а многие латвийские предприятия работают в Норвегии. Кроме того, в стране проживают почти 10 000 латвийцев, которые вносят существенный вклад в норвежскую экономику.

Он подчеркнул, что проходящий сегодня в Риге норвежско-латвийский бизнес-форум поможет установить еще больше тесных деловых связей. Цель Норвегии — развивать инновации и бизнес для диверсификации экономики и уменьшения зависимости страны от газа и нефти, поэтому Норвегия крайне заинтересована в том, чтобы учиться у других стран и делиться с ними своими знаниями.

Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит прибыли в Латвию с двухдневным визитом, сообщили в канцелярии президента. Визит знаменует тесное сотрудничество Латвии с Норвегией и приурочен к столетию Латвийской Республики, которое страна отмечает в этом году. —0—