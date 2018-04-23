Останки 145 советских солдат обнаружены в Латвии

В ходе ремонта дороги в Пампали (Салдусский край, Латвия ) обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, сообщил глава поискового отряда «Легенда» Талис Эшмитс.

Отряд эксгумировал останки, передает Delfi.

Скелеты были обнаружены во время рытья канавы у дороги, которую используют для сельскохозяйственных нужд. В 2003 году на другой стороне дороги также нашли останки 140 человек. Установить, что найдены останки советских солдат, позволили обнаруженные в захоронении военные награды. Вместе с останками, найденными в воскресенье, также было пять медалей, награды помогут идентифицировать погибших.

Эшмитс сказал, что останки должны находиться и под дорогой, так что общее их число превысит 300 — в марте-мае 1945 года в этом районе шли интенсивные бои между войсками СССР и нацистской Германии

Солдат, скорее всего, перезахоронят на Братском кладбище в Пампали, но сперва будет проведена научно-историческая экспертиза, останки предстоит идентифицировать. Данная работа будет проводиться в сотрудничестве с Россией и займет не один месяц.

Улаживанием всех вопросов и поиском финансирования займется «Легенда».