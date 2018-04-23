Юбилей независимости Латвии омрачен грубыми нарушениями прав и свобод 

Визит вежливости монархических наследников по логике должен напомнить о 100-летнем юбилее независимости государств на побережье Балтийского моря, возникших в результате тектонических сдвигов в европейской политике прошлого века. Местные обозреватели допускают, что норвежским гостям будет любопытно оценить масштабы и успехи демократических процессов в этой двухмиллионной стране.
Правда, им так и не удалось сегодня стать свидетелями пикета протеста против расправы над защитником национальных меньшинств Латвии Александром Гапоненко, лидером Конгресса «неграждан», которые, вопреки декларации ООН о правах человека, составляют почти треть населения этого «прогрессирующего» аппендицита Европы. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу Гапоненко был задержан Полицией безопасности в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. Наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
"Это произвол, который осуществляет ПБ в рамках политики геноцида против русского населения", — заявил 64-летний профессор.
Свой арест он связывает с борьбой против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Лидер Русского союза (РЛС) Латвии Татьяна Жданок заявила сегодня в телефонном разговоре с BaltNews.lv о том, что оценивает действия властей антиконституционными и подрывающими доверие к государству и надеется, что Гапоненко будет все-таки отпущен из-под ареста. По её словам, за него готов поручиться и депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
"Акция запугивания не достигнет цели. Наоборот, когда на нас давят, мы начинаем сопротивляться активнее", — подтвердила Жданок.
По её словам, вопрос об аресте Гапоненко уже поднимается в Брюсселе. О факте произвола в отношении латвийского правозащитника извещены многие международные организации. Митрофанов подтвердил BaltNews.lv свое желание поручиться за арестованного правозащитника.
"Мы требуем не только освобождения нашего товарища, но и раскрытия выдвинутых против него обвинений. Иначе получается, что можно задержать любого человека, и никто не узнает, в чём он обвиняется", — возмутился депутат ЕП.
Более того, он рассчитывает, что участники сегодняшней акции у стен Полиции безопасности были услышаны властями. В свою очередь адвокат арестованного Имма Янсоне заявила СМИ, что готовит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Она выразила готовность использовать поручительство сопредседателя РСЛ Митрофанова в суде в качестве одного из аргументов данной апелляции.
Возмущение произволом властей Латвии в отношении латвийского правозащитника выразила и «Русская школа Эстонии». В своем заявлении таллинские активисты обращают внимание, что вся вина Гапоненко сводилась только к распространению информации в социальных сетях. Они напоминают в этой связи, что Статья 19 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Пора поставить вопрос, считают эстонские активисты, о «несоответствии политики латвийских властей европейским принципам и исключении Латвии из Евросоюза. Полицейскому государству не место в рядах цивилизованных европейских стран».