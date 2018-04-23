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В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов
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В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов 

РИА Новости 2 часа назад
ВЕНА, 23 апр — РИА Новости. Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ организовали в Вене новую «группу друзей», в основу деятельности которой лягут вопросы, связанные с обеспечением безопасности журналистов, сообщили в понедельник в ОБСЕ.
"Пятнадцать стран-участниц ОБСЕ по инициативе Франции, Литвы и Швеции организовали в Вене группу друзей по безопасности журналистов. Угрозы, с которыми сталкиваются журналисты, возрастает в регионе ОБСЕ. Нам нужно объединить наши усилия", — говорится в заявлении в Twitter представительства Литвы при ОБСЕ.
Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал инициативу, назвав безопасность журналистов своей приоритетной задачей.
Какие функции будет выполнять образованная группа, не уточняется. Россия в группу не входит.
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