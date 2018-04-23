Литва отказалась менять политическую линию с Россией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник заявил, что у Вильнюса нет оснований для изменения политической линии в отношениях с Россией . Заявление последовало после совещания у премьер-министра Саулюса Сквернялиса, собравшего послов и политиков для обсуждения этой темы.

Наблюдатели предполагали, что литовский премьер, не раз заявлявший о том, что надо прагматичнее относиться к РФ и вести себя с ней, как Германия Финляндия , поставит вопрос об изменении политической линии. Президент Даля Грибаускайте , как известно, ранее называла такую позицию премьера безответственной, а сам Саулюс Сквернялис в ответ неожиданно заявил: «Наши позиции с президентом полностью совпадают, я не вижу никакого расхождения на стратегическом уровне».

Однако после совещания в понедельник премьер не выступил. Глава МИД , полностью приверженный позиции президента и известный постоянными антироссийскими выпадами, заявил журналистам: «Мы говорим о практическом уровне, на котором многое можно сделать. Коррекций в политическом поведении нет, для этого нет предпосылок».

Линас Линкявичюс не пояснил, что имеет в виду под «практическим уровнем», но подчеркнул: «Я категорически отметаю рассуждения о том, что мы должны что-то сделать, чтобы улучшить отношения».