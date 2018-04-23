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В Эстонии начались масштабные киберучения Locked Shields
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В Эстонии начались масштабные киберучения Locked Shields 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 23 апр — РИА Новости. Масштабные международные киберучения Locked Shields ("Закрытые щиты"), в которых примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран, в понедельник начались в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
"Учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак", — говорится в сообщении.
В соответствии со сценарием учений, вымышленная страна «Берилия» сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией «враждебных действий» и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.
Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 20 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются странами-партнерами центра.
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