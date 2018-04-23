В Эстонии начались масштабные киберучения Locked Shields

ТАЛЛИН , 23 апр — РИА Новости . Масштабные международные киберучения Locked Shields ("Закрытые щиты"), в которых примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран, в понедельник начались в Эстонии , сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО

"Учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак", — говорится в сообщении.

В соответствии со сценарием учений, вымышленная страна «Берилия» сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией «враждебных действий» и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.

Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года.