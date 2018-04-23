В СПЧ готовят обращение в ООН в защиту арестованного в Латвии правозащитника

В субботу суд Видземского предместья Риги принял решение заключить под стражу задержанного полицией безопасности Латвии Гапоненко. Ранее полиция безопасности Латвии сообщила о задержании жителя республики, подозреваемого в противоправной деятельности против государства. Им оказался Гапоненко, в отношении которого спецслужбами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона Латвии «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности». Максимальное наказание за такие действия составляет до 8 лет лишения свободы.

По словам Брода, члены СПЧ расценивают арест латвийского правозащитника как акцию устрашения. «Александра Гапоненко я знаю более десяти лет, он авторитетный правозащитник, защищающий права русских граждан, которых в Латвии около 40% населения. Его арест рассматриваю как политическую акцию, акцию устрашения и нейтрализации правозащитника, выступающего против закрытия в Латвии русских школ», — подчеркнул член СПЧ.

"Ряд членов СПЧ готовит обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии Александра Гапоненко", — заключил Брод.