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В СПЧ готовят обращение в ООН в защиту арестованного в Латвии правозащитника
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В СПЧ готовят обращение в ООН в защиту арестованного в Латвии правозащитника 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РАПСИ
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии местного правозащитника, руководителя движения «Конгресс неграждан» и активиста штаба защиты русских школ Александра Гапоненко, сообщил в понедельник член СПЧ Александр Брод.
В субботу суд Видземского предместья Риги принял решение заключить под стражу задержанного полицией безопасности Латвии Гапоненко. Ранее полиция безопасности Латвии сообщила о задержании жителя республики, подозреваемого в противоправной деятельности против государства. Им оказался Гапоненко, в отношении которого спецслужбами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона Латвии «Деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности». Максимальное наказание за такие действия составляет до 8 лет лишения свободы.
По словам Брода, члены СПЧ расценивают арест латвийского правозащитника как акцию устрашения. «Александра Гапоненко я знаю более десяти лет, он авторитетный правозащитник, защищающий права русских граждан, которых в Латвии около 40% населения. Его арест рассматриваю как политическую акцию, акцию устрашения и нейтрализации правозащитника, выступающего против закрытия в Латвии русских школ», — подчеркнул член СПЧ.
"Ряд членов СПЧ готовит обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии Александра Гапоненко", — заключил Брод.
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