Пушков назвал необоснованными обвинения в адрес правозащитника Гапоненко

В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в «деятельности, направленной против независимости страны». В субботу суд его арестовал. Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Те обвинения, которые выдвинуты против него, на мой взгляд, абсолютно необоснованны", — сказал Пушков в рамках круглого стола во вторник.

Он отметил, что сам прочитал статью, которую правозащитник опубликовал на своей странице в Facebook и которая, как он понимает, и стала поводом для ареста Гапоненко.

"Там проговаривается возможный сценарий того, что 15-16 мая американский полицейский спецназ, тренируясь в Риге, будет репетировать возможность подавления выступлений русскоязычного меньшинства, так называемого «русского бунта». Все", — подчеркнул сенатор, уточнив, что в этой статье нет никакого покушения на территориальную целостность Латвии, разжигания межнациональной розни.

"Да, там есть скептическая — я бы сказал, вполне обоснованно — оценка возможных действий американского спецназа, который будет тренироваться на территории Латвии. И что, за это теперь сажают в тюрьму в странах европейской демократии?" — добавил Пушков.

Он подчеркнул, что эта ситуация очень настораживает; по его словам, обвинения в адрес правозащитника сфабрикованы. Политик напомнил, что это не первый подобный прецедент в странах Евросоюза . Не так давно в Польше был арестован известный журналист, публицист Матеуш Пискорский, который также выступал с критикой антироссийской политики польских властей, уточнил российский сенатор. По его мнению, преследование Пискорского также носит чисто политический характер.

"Латвия здесь не первая. Но мы должны видеть, что ситуация приобретает качественно новые черты, а именно: от критики, определенных угроз в адрес правозащитников в Прибалтике, которые занимаются защитой прав русскоязычных, власти переходят к репрессивным мерам", — уточнил Пушков.